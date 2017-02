Fahndung wegen versuchten Totschlags: Polizei im Kreis Kleve fasst flüchtigen Kai I.

Der wegen versuchten Totschlags gesuchte Kai I. ist gefasst. Die Polizei im Kreis Kleve hat den 23-Jährigen Vormittag festgenommen. Das hat die Polizei unserer Redaktion bestätigt.

Näheres zu den Umständen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekanntgeben. Berichten von Zeugen zufolge geschah der Zugriff um 10.14 Uhr im Umfeld des Bahnhofs in Kleve. Die Staatsanwaltschaft Kleve hatte am vergangenen Mittwoch, 22. Februar, eine Belohnung von 1500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Verhaftung führen würden. Die Ermittler nahmen dabei an, dass er sich noch in der Region aufhielt. Erst am Montag zuvor, 13. Februar, wollte ein Zeuge ihn ihm Umfeld des Klever Jobcenters erkannt haben.

Der 23-Jährige soll seine 20-jährige Ehefrau am Mittwoch, 8. Februar, nach einem Streit niedergestochen haben. Die Tat geschah in der Mittagszeit auf offener Straße in Geldern, die junge Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurde durch eine Operation gerettet und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, in dem sie bis dahin unter Polizeischutz verweilt hatte. I., der keinen festen Wohnsitz hat, befand sich seitdem auf der Flucht.

FOTO: Screenshot

FOTO: Screenshot

Zwischenzeitlich hatte der Fall in den sozialen Netzwerken Wellen geschlagen: In einem Facebook-Post, der vom Account des Gesuchten gesendet worden war, war die Polizei verhöhnt worden. Die könne ihn nicht finden: "Haben die keine Augen im Kopf?" Daraufhin sammelten sich im Netz unzählige Schmähungen und Drohungen gegen den mutmaßlichen Täter.

UPDATE: Wir den Namen des Tatverdächtigen aus rechtlichen Gründen nachträglich gekürzt.

(szf)