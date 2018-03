später lesen Kleve Polizei umstellt Haus und nimmt Einbrecher fest FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-02-28T19:02+0100 2018-03-01T00:00+0100

Ein Einbrecher ist an der Triftstraße in Kleve auf frischer Tat ertappt worden. Am Dienstag gegen 1.30 Uhr hörten die 24 und 23 Jahre alten Bewohner Schritte aus ihrer Erdgeschosswohnung. Sie riefen die Polizei, die das Haus umstellte und ein offen stehendes Fenster sowie eine beschädigte Wohnungstür feststellte.