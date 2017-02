später lesen Frau schwer verletzt Polizei: Unfall von 79-Jährigem war "einmaliger Fahrfehler" FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-02-27T17:23+0100 2017-02-28T00:00+0100

Der Unfall, den ein 79 Jahre alter Klever am Mittwoch, 15. Februar, gegen 19.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Duisburger Straße in Emmerich verursacht hatte, war folgenschwer: eine 27 Jahre alte Frau aus Emmerich erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.