Kranenburg: "Post und Buch passen zusammen"

Kristina Breuckmann übernimmt Postfiliale und eröffnet eine Buchhandlung auf der Großen Straße in Kranenburg. Von Antje Thimm

Die alten Tapeten kleben noch an den Wänden, eine Kiste mit Büchern steht auf dem Boden, Handwerker gehen ein und aus, der leere Raum beflügelt die Fantasie. seit gestern können die Kranenburger hier zunächst einmal alle ihre Postgeschäfte abwickeln. Die Postfiliale, bisher im Elektrogeschäft Van Kessel zu finden, übernimmt nun Kristina Breuckmann. Ihr Ladenlokal, Große Straße Hausnummer Neun, liegt ganz in der Nähe.

Die gelernte Buchhändlerin wird zusätzlich im Sommer in der gleichen Räumlichkeit eine Buchhandlung eröffnen. Zunächst aber soll der Postschalter in Betrieb gehen, damit Poststandort und Kundenservice der Deutschen Post in Kranenburg weiterhin sichergestellt sind.

"Es ist alles sehr schnell gegangen, und es kam Vieles auf einmal", erzählt Kristina Breuckmann von den zurückliegenden turbulenten Wochen. Entscheidungen mussten getroffen werden, das Ladenlokal stand lange nicht fest, zwei Schulungen von der Deutschen Post in Berlin musste sie besuchen, ein Termin jagte den anderen. Deshalb wolle sie die Buchhandlung nun in Ruhe planen und vorbereiten. Den Kranenburger "Stüppkesmarkt" Ende Juni hat sie als geeigneten Zeitpunkt gewählt, an den Start zu gehen. So habe sie Zeit, sich in das Angebotsspektrum der Post gründlich einzuarbeiten. Alle Arten des Versendens wie Päckchen, Pakete, Retouren, Einschreiben und auch Postbankgeschäfte können abgewickelt werden, persönliche Beratung inklusive.

Nach Auskunft der Pressestelle der Deutschen Post wird den Postfilialen im klassischen Einzelhandel eine "überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit" bescheinigt. Die Integration in ein Einzelhandelsgeschäft sorge auch durch andere Öffnungszeiten für einen kundenfreundlicheren Service.

"Post und Buch passen zusammen", findet Kristina Breuckmann. Für ihre Buchhandlung plant sie ein allgemeines Sortiment, "klein aber fein" und mit persönlichem Flair. Als Mutter von zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren möchte sie einen Schwerpunkt Kinderbuch und Leseförderung setzen. Kleine Geschenkartikel sollen das Angebot ergänzen, eine schöne Auswahl an Grußkarten gehöre auch dazu. Regionalliteratur und Bücher in Niederländisch seien in Kranenburg als grenznaher Stadt passend, so die 35-Jährige, die ihre Ausbildung zur Buchhändlerin bei der Traditionsbuchhandlung Bouvier in Bonn absolvierte. Bouvier gibt es heute nicht mehr. Kristina Breuckmann hat danach in großen und kleinen Buchhandlungen gearbeitet und auch außerhalb ihrer Branche, bei der Cargo-Abteilung einer Frankfurter Fluggesellschaft, Erfahrung gesammelt. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Selbstständigkeit", sagt sie. Ihr Ehemann habe sie bestärkt in ihrer Entscheidung.

Beim "Stüppkesmarkt" im Juni wird sie sich zunächst mit einer Auswahl antiquarischer Bücher beteiligen und diese für einen wohltätigen Zweck verkaufen. Die Bücher spendeten ihr Gisela Blome und Jenny Ernst vom Initiativkreis "Von Bürgern für Bürger". Der Initiativkreis um Heinz Nielen begrüßt und unterstützt es sehr, dass es in Kranenburg auf der Großen Straße wieder eine Buchhandlung geben wird.

Wie wird die Buchhandlung heißen? Das konnte Kristina Breuckmann noch nicht beantworten. "Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, mir einen Namen auszudenken", sagt sie. Sie freue sich aber sehr über Vorschläge und Ideen von den Bürgern.

Quelle: RP