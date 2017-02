Kleve: Rauer: Bau-Dezernat ist überlastet

Nach der Kritik an seiner Abteilung listete der Technische Beigeordnete Jürgen Rauer den Berg an Arbeit auf, den seine Mitarbeiter abzubauen haben. Freie Stellen sind aber bald wieder besetzt, sagt Fachbereichsleiterin Bettina Keyers. Von Matthias Grass

Zwei Gesamtschulen, ein Gymnasium, das Rathaus, der Neubau für die Schule unter den Linden, die Sanierung der Grundschulen, Neubauten für den offenen Ganztag - Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer listete nach der Kritik aus der Politik einen ganzen Katalog auf, den man seinem Dezernat aufgehalst habe und den es abzuarbeiten gelte. Erschwerend käme hinzu, dass es bei brummender Wirtschaft sehr schwierig sei, frei werdende Stellen zu besetzen, weil es nur wenige Bewerber gebe, verteidigte sich der Technische Beigeordnete in der jüngsten Ratssitzung. Außerdem habe man, so sieht es Rauer, die zweite Gesamtschule mehrmals umplanen müssen, weil sich die Schulsituation und damit das Raumprogramm geändert habe.

Es ist der "Fluch" der prosperierenden Stadt, die das Baudezernat der Stadt Kleve mit voller Härte trifft. In Kleve muss investiert werden, es stehen Bauvorhaben an, die Stadt nimmt an Förderprojekten wie ám Integrierten Handlungskonzept teil. da werden Plätze und Straßen geplant, werden Innenstadtverbesserungen geplant und umgesetzt. Federführend: Das Baudezernat. Es gibt vieles, vor allem im Bereich Tiefbau, das inzwischen umgesetzt wurde. Es gibt viele Maßnahmen, an die andere Städte nicht einmal denken, die ebenfalls in Angriff genommen und Zug um Zug umgesetzt werden wie das Radwegekonzept. Und das alles bei unverändeter Mannschaftsstärke. Rauer ließ keinen Zweifel daran, dass das Dezernat in Teilen überlastet sei.

Es gibt aber auch viele Projekte, vor allem aus dem Bereich des noch vergleichsweise jungen Gebäudemanagements, die ziemlich zu wünschen übrig lassen. So hatte die Politik dem Dezernat während der Ratssitzung nicht nur zwischen den Zeilen vorgeworfen, dass es die Abläufe in einigen Bereichen deutlich verbessern müsse. Unter anderem, weil man beim Ausbau der Schulen nicht vorankomme.

Beispielsweise sind die Zeitabläufe für die Gesamtschule 1 nicht zu halten. Die einst zugesagten Zuschüsse von 1,8 Millionen Euro für die "Energieschule" an der Hoffmannallee (deren Ausbau noch zu Zeiten der Ganztagsrealschule geplant wurde) sind verloren, weil das Vorhaben nicht im vorgesehenen Rahmen umgesetzt werden konnte.

Und nicht zuletzt, für alle sichtbar: Der Einzug ins neue Rathaus wurde immer wieder verschoben. Bürgermeisterin Sonja Northing versicherte immerhin jetzt unter Raunen im Rat, dass man "zum Rathaussturm 2018 ganz bestimmt im neuen Rathaus" sei. Denn zum Rathaussturm 2017 steht die "Black-Box" immer noch leer. Das alles sorgt für Unmut in der Politik, die schon viel länger als gedacht in Ausweichquartieren tagen muss wie jetzt im Saal der Stadthalle.

Rauer hatte im Rat wie in den Ausschüssen immer wieder die Personalnot in seinem Dezernat vorgebracht. Hedwig Meyer-Wilmes (Grüne) hatte daraufhin in der Ratssitzung angeregt, die Personalsituation in der nächsten Bauausschuss-Sitzung zu beraten und bei personellen Engpässen die Politik künftig zu informieren. Tatsächlich sind einzelne Stellen im Bau-Dezernat nicht besetzt, es gab in den verschiedenen Abteilungen Ausfälle, die aber wieder besetzt werden konnten, erklärt Bettina Keysers, Fachbereichsleiterin Zentrale Verwaltung, auf Nachfrage unserer Redaktion zur Personalsituation im Dezernat und in einzelnen Fachbereichen. Man hoffe, bald auch die momentan noch freie Stelle wieder besetzt zu haben. Die Bewerbungsgespräche dazu laufen inzwischen, wie Rauer schon in der Ratssitzung verkündet hatte.

Quelle: RP