Kranenburg: Rekord: 1425 Teilnehmer mit der Nabu auf Gänsesafari

Im 25-jährigen Jubiläumsjahr gingen 1425 Gäste auf geführte Exkursion der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein zu den überwinternden arktischen Wildgänsen in der Düffel. Die Zahlen für die Saison 2016/17 liegen damit etwas über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (1411 Teilnehmer). Fast alle befragten Gäste (96 Prozent) würden die Tour weiterempfehlen.

Insgesamt konnten in den vergangenen 25 Jahren über 45.000 Interessierte mit dem Angebot aus der Umweltbildung erreicht werden. Dieses berücksichtigt das Bedürfnis der Gänse nach Ruhe, da die Tiere nicht gestört werden, wenn sie aus sicherer Entfernung aus einem Bus beobachtet werden. Gleichzeitig können die Gäste das Naturschauspiel mit Ferngläsern ganz nah verfolgen.

Die Exkursionsleiter, elf Ehrenamtliche und vier junge Absolventen eines Freiwilligendienstes der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein, geben zusätzlich Einblicke in die Welt der Gänse und die Besonderheiten der niederrheinischen Natur und Kulturlandschaft. Die Exkursionen sind dabei ein Erlebnis für alle Generationen: Dieses Jahr war die jüngste Teilnehmerin anderthalb Jahre, der älteste 94 Jahre. Speziell für Flüchtlinge gab es zwei Exkursionen, in denen diese selbst in einfachem Deutsch und verschiedenen Sprachen Wissenswertes über die Gänse und den Niederrhein vermittelten.

Ab Mitte November 2017 geht es weiter mit dem erfolgreichen Angebot. Bis dahin gibt es in der Natur Wiesenvögel, Biber und so viel anderes Interessantes zu entdecken. Alle Informationen zu geführten Exkursionen der NABU-Naturschutzstation Niederrhein unter: www.nabu-naturschutzstation.de/veranstaltungen.

Quelle: RP