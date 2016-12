Kleve/Kranenburg: Rewe-Kunden spenden für die "Klever Tafel"

Die Rewe-Märkte Rumpcza in Kleve und Kranenburg haben ihre Kunden dazu aufgerufen, eine Tüte mit sieben Artikeln einzukaufen, um diese den örtlichen "Tafeln" zu spenden.

Dabei handelt es sich um mit den "Tafeln" abgesprochenen Lebensmittel, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit eher selten gespendet werden: Spaghetti, Ravioli, Ketchup, Milchreis, Konfitüre, Tee und Kekse. Die einzelnen Produkte kosten zusammengerechnet 5,05 Euro, waren in der Spendentüte zu einem Preis von 5 Euro im Markt erhältlich. Mehr als 100 Tüten wurden von den Kunden gekauft und nun an Michael Rübo von der "Klever Tafel" übergebe.

Die "Klever Tafel" sammelt qualitativ einwandfreie Lebensmittel und gibt diese an Bedürftige weiter. Die "Tafeln" und Rewe verbindet eine enge Partnerschaft. So geben die Supermärkte und Läger Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können, an die nahe gelegenen Hilfsorganisationen kostenlos ab. Hinzu kommen finanzielle Spenden sowie die Organisation und Durchführung von Aktionen unter Beteiligung der Kunden.

(cat)