Der Radweg an der Gruftstraße befindet sich in einem desolaten Zustand - doch Bruno Janßen (54) ist auf den Rollstuhl angewiesen. Von Peter Janssen

Er ist Lehrer am Konrad-Adenauer-Gymnasium und fährt mit einem Handbike, ein Fahrzeug, das allein durch die Arme angetrieben wird, regelmäßig zur Schule am Köstersweg in Kellen. Janßen wohnt auf der Brabanterstraße. Jeden Tag, an dem er den Weg unfallfrei gemeistert hat, ist er dankbar.

"Das letzte Stück des Radwegs an der Gruftstraße, bevor man oben am griechischen Restaurant ankommt, ist nicht zu befahren", sagt Janßen. Löcher, teilweise weggesprungener Asphalt - wenn er dort mit seinem Handbike entlang kommt, fährt die Gefahr mit. Vor allem, weil er seinen Antrieb am Vorderrad hat, verliert er die Bodenhaftung. Janßen weicht auf risikoärmere Strecken aus, um gesund an der Schule anzukommen. Topographisch ist Kleve ebenso entstanden, dass Straße und Wege unabdingbar in einem ordentlichen Zustand sein müssen.

Besonders ärgert Janßen, dass noch vor einem halben Jahr angekündigt wurde, dass der Weg instand gesetzt werde. "Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Kreuzung Gruftstraße/Tiergartenstraße sollte auch der Radweg die Gruftstraße entlang überarbeitet werden", sagt Janßen. Bei der Ankündigung ist es geblieben.

Auf Anfrage bei der Stadt Kleve erklärte diese, dass die Gruftstraße eine Landesstraße sei und dafür eben das Land NRW zuständig sei. Bei der zuständigen Niederlassung Straßen NRW war gestern kein zuständiger Mitarbeiter zu erreichen.

Doch ist der desolate Zustand des Radwegs nur ein Ärgernis für Janßen. Was dem Pädagogen ebenfalls bitter aufstößt, ist die Tatsache, dass es nicht eine öffentliche Behindertentoilette in der Stadt gibt. "Wenn jemand von außerhalb kommt, hat der keine Möglichkeit, zur Toilette zu gehen", betont der 54-Jährige.

Für ihn wird in die falschen Projekte investiert. "Für 70.000 Euro wird der Kloppberg barrierefrei umgebaut. Dabei ist ein Rollstuhlfahrer auf fremde Hilfe angewiesen, um den Berg zu passieren, da dieser viel zu steil ist. Da wäre eine Toilette sinnvoller gewesen."

Quelle: RP