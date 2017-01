"Rhythm of the Dance": Steptanz-Spektakel kommt nach Kleve

FOTO: Rythm of the

"Rhythm of the Dance"

Die Arme der Tänzer hängen schnurgerade herunter, die Oberkörper sind angespannt und dann geht es los: Die Füße werden auf den Boden gestampft, sie tragen Schuhe mit Stahlsohlen, klack, klack, klack. Zu energiereicher irischer Musik wird die Steptanz-Gruppe "Rhythm of the Dance" von der "Grünen Insel" auch in Kleve steppen. Am Dienstag, 10. Januar, 20 Uhr, treten sie in der Stadthalle auf.

Zwei Stunden lang werden die 22 Tänzer der National Dance Company of Ireland das Publikum in Kleve unterhalten. Dabei treten die Zuschauer eine Reise an, von den Ursprüngen des irischen Volkes und seiner Mythologie über die Reisen der irischen Auswanderer bis in die Hochhausschluchten des modernen New York, wo auch heutzutage große Paraden zum irischen St Patrick's Day stattfinden.

Produziert wird die Show von Kieran Cavanagh, der schon Tourneen von James Brown, Van Morrison und Johnny Cash organisierte. Choreographin Doireann Carney ist verantwortlich für die Mischung aus romantischen Tänzen, überraschenden Elementen wie Swingeinlagen und energiegeladenen Showelementen - eine beeindruckende Mischung aus tänzerischer Präzision und sportlicher Leistung. Die Show feiert laut eigener Aussage die "wiedergewonnene Vitalität irischer Kultur".

An dem Abend wird auch eine mehrköpfige Liveband auf der Bühne stehen und für mystische Klänge und traditionelle irische Rhythmen sorgen. Dabei helfen Instrumente wie Bodhran, Tin Whistle, Akkordeon, Banjo, Harfe und Geige.

Musikalisch ist Carl Hession, einer der bekanntesten Komponisten und Arrangeure traditioneller irischer Musik, für "Rhythm of the Dance" verantwortlich. Als Gäste hat er drei irische Sänger organisiert: "The Young Irish Tenors" singen in der Show Medleys bekannter irischer Volkslieder, aber auch Songs wie "Danny Boy" und "The Mountains Of Mourne".

Eine aufwendige Lichtshow begleitet das Steptanz-Spektakel. Tänzer, Sänger und Musiker sind in phantasievolle Kostüme gekleidet. Star der Show ist die Lead-Tänzerin Nicola Kennedy, die bereits mit vier Jahren ihre Tanzkarriere begann und schon weltweit auf der Bühne stand.

"Rhythm of the Dance" gehört neben "Riverdance", "Irish Celtic" und "Magic of the Dance" (am 19. März im Stadttheater Emmerich) zu den erfolgreichsten irischen Tanzshows. In mehr als 60 Ländern trat die Formation auf.

Tickets für den Auftritt in der Stadthalle Kleve sind je nach Kategorie zwischen 41,20 Euro und 52, 20 Euro verfügbar, beispielsweise im Bürgerbüro der Stadt Kleve, Minoritenstraße 1, 47533 Kleve, oder in verschiedenen Online-Ticket-Shops. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Quelle: RP