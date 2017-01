Feuer in Kalkar

In Kalkar hat am frühen Mittwochmorgen eine Scheune gebrannt. Das Feuer hat das Gebäude zerstört, das Dach ist eingestürzt. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer ist gegen 3.45 Uhr in einer Scheune im Kalkarer Ortsteil Kehrum ausgebrochen. Ein Rauchmelder hat die Bewohner des angrenzenden Hauses laut Polizei früh genug gewarnt, so dass sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Auch Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf das Wohnhaus ausbreitet. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache des Brandes.

