Kleve: "Schilda fiert et Kleefs Jubiläumsjoar"

Klever Schildbürger brannten bei ihrer Prunksitzung in der Stadthalle ein wahres Feuerwerk der guten Laune ab. Viel Narrenschelte, ganz starke Tanzdarbietungen und eine ausgelassene Stimmung herrschten an der Lohstätte. Von Stephan Derks

"Schilda fiert, alles kloar, et Kleefse Jubiläumsjoar", so hatten die Klever Schildbürger ihre Prunksitzung ganz zu Ehren des 775. Geburtstages der Schwanenstadt in der Stadthalle überschrieben, in der sie über Stunden ein wahres Feuerwerk der guten Laune abbrannten. Da ließ sich der Elferrat vom Dweilorchest "Al Mo We Krupe" in die Narrenburg einspielen und die lautstark umjubelten Schildakröten präsentierten schwungvoll ihren Gardetanz. Als weiteren Leckerbissen legten die Schildakröten mit ihrem Showtanz "Beste Freunde" die Messlatte für die noch folgenden Tanzmädchen sehr hoch, die allerdings noch gesteigert wurden. So zeigten die Kolibris neben dem Gardetanz gleichfalls ihren Showtanz "Birthday Party", wobei die Showdance Gruppe Eclipse mit "Dance of the Vampires" einen drauf legte. Ein weiteres Bonbon aus den eigenen Reihen: Melina Krone mit ihrem Solotanz, ein wahrer Hochgenuss. Überhaupt herrschte neben Tanzdarbietungen und der obligatorischen Narrenschelte eine ausgelassene, humorvolle Stimmung an der Lohstätte. Dazu trugen unter anderem auch eine bestens aufgelegte Petra Rinke, die als Sitzungspräsidentin durch das närrische Programm führte und verschiedentlich auch zur Akteurin auf der Narrenbühne wurde.

Unverwechselbar ihr Bänkelgesang, mit dem sie bereits im vergangenen Jahr, mit Sohn Jakob und Wolfgang Strohmenger, für Furore sorgte. Und auch dieses Mal wurden die Geschehnisse aus Politik und Gesellschaft in der Schwanenstadt in erzählenden Liedern auf das närrische Korn genommen.

Stichwort närrisches Korn: Endlose Attacken auf das närrische Zwerchfell ritten Büttennachwuchs Alicia Janßen mit ihrer gereimten Bütt und Petra Dersch philosophierte wieder über ihr "verkorkstes Leben". Und auch die Paparazzi Michael Peters und Uwe Magney wussten erneut über alles über jeden humorvoll zu erzählen.

Leidenschaftlich der Empfang des Klever Narrenoberhauptes Prinz Andreas der Grenzenlose, der mit seiner Garde im Nu den Narrenbau eroberte und die Herzen der Gäste verzauberte.

Eine kostenlose Eheberatung auch dem Elferrat gab "Olga" (Astrid Peters) und die Mütter der Tanzmädchen begeisterten als Crazy Mamas das Publikum auf ganz besondere Weise. Frei nach dem Motto: Was unsere Kinder können, können wir schon lange, präsentierten sie einen Puppentanz. Hierbei hatte sich ein Tanzmädchen (Petra Rinke) verirrt und statt auf dem Tanzturnier zu tanzen, nahm sie die Honoratioren der Stadt Kleve, die Ex-Prinzen, sowie Vertreter befreundeter Vereine auf bissige, aber auch nette Art "auseinander". Da die "Black Lady" aus der "Black Box" nicht kommen konnte, vertrat sie Josef Gietemann. Den Schlusspunkt unter eine kurzweilige Schildbürgersitzung, auf der die Besucher von den Karnevalisten bestens unterhalten, wurden setzte Peter Graus aus den Niederlanden mit bekannten Partyliedern. Darauf ein dreifaches Kleve Helau!

Quelle: RP