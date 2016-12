Kleve: Schlagabtausch der Frauen - ein Weckruf

Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing weist die in der Etatrede im Rat geäußerte Kritik von Grünen-Fraktionschefin Hedwig Meyer-Wilmes, die aufrütteln wollte, als "haltlos" zurück. Die anderen Fraktionen sind geteilter Meinung. Von Matthias Grass

Als Weckruf möchte Grünen-Chefin Hedwig Meyer-Wilmes ihre harte Etatrede (wir berichteten gestern) verstanden wissen, für die sie während der Ratssitzung auch immer wieder Zwischenapplaus bekam. Als Weckruf, wieder die politische Diskussion in den Fachausschüssen ernst zu nehmen. "Das hilft nicht nur der Meinungsbildung, das erzeugt vor allem Transparenz. Eine Transparenz, die wir in Fraktionsberatungen nicht haben", sagt Meyer-Wilmes. Sie plädiert für Sachlichkeit - man dürfe keine Emotionalität erzeugen, die dann gefährlich werden kann, sagt sie mit Blick auf die nach der Schuldiskussion aus dem Ruder gelaufenen Attacken gegen das Büro der Grünen.

Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing wies gestern die Vorwürfe Meyer-Wilmes gegen das Bürgermeisteramt zurück. "Eine solche Kritik ist kein guter Start für eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit für die Zukunft. Das fällt letzten Endes auf die Person zurück, die sie vorbringt. Dennoch: An meinem wertschätzenden und sachlichen Umgang Dritten gegenüber wird sich nichts ändern", so Northing gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie sei entsetzt über das Ausmaß der "haltlosen Kritik", der sie letztlich nur mit Kopfschütteln begegnen könne. Sie wehre sich aber vor allem dagegen, dass die Mitarbeiter der Verwaltung immer wieder im Fokus der Kritik stehen, sagt Northing.

Kleves CDU-Chef Wolfgang Gebing, dessen Fraktion die Rede der Grünen-Chefin immer wieder mit Beifall unterbrochen hatte, teilt viele der Kritikpunkte. "Die Bürgermeisterin kann nicht immer nur moderieren, sie muss auch irgendwann Stellung zu Themen beziehen und klare Aussagen treffen - beispielsweise was städtebauliche Fragen anbetrifft", sagt Gebing. Seine Fraktion habe die Rede der Grünen-Chefin vor allem auch als Antwort auf die lange Abrechnung von SPD-Chefin Petra Tekath gesehen, und daraus resultiere auch ein großer Teil des Beifalls seiner Fraktionskollegen.

Daniel Rütter, Fraktionschef der Klever FDP, bricht eine Lanze für Northing: "Vieles, was dort thematisiert wurde, liegt nicht an der Bürgermeisterin, wenn man von dem Fauxpas in der Schul-Ratssitzung absieht, der nicht wirklich hilfreich war", sagt Rütter. Mit ihrer Emotionalität stehe die Bürgermeisterin ja auch nicht alleine da: "Theo Brauer hat seine Emotionen auch nicht versteckt, das gehört dazu. Ich finde, dass man seine Emotionen als Politiker oder Bürgermeister zeigen darf". Andererseits, räumt Rütter ein, sei die Diskussion in manchen Fachausschüssen zu knapp ausgefallen. "Die begonnenen Diskussionen wurden zu oft durch Fraktionsberatung abgebrochen. ohne dass ein wirkliches Meinungsbild erzeugt wurde. Das sollte so nicht wieder passieren", mahnt Rütter. Er sieht aber auch: "Das Klima zwischen den Fraktionen war schon mal besser. Man sollte aufhören nachzukarten."

Petra Tekath, Chefin der SPD-Fraktion, rät allen, emotional runterzufahren. Es werde eben in der politischen Diskussion auch schon mal provoziert, dass man dann aus der Haut fahren könne, dürfe vorkommen. Im Fall der Bürgermeisterin zeige deren Emotionalität doch eigentlich vor allem das Engagement, das sie für die Stadt an den Tag lege. Der Vorwurf, sie verweise alles ins Protokoll, sei so nicht richtig. "Das war in dem Fall ein Fragenkatalog, der in der Menge nur ans Protokoll zu geben war, damit man ihn Punkt für Punkt beantworten kann", wehrt sich Petra Tekath.

Über die Härte der Rede kann man letztlich streiten, aber ein Weckruf war nötig. Meyer-Wilmes hatte auch die langen Tagesordnungen der Rats-Sitzungen angemahnt - vielleicht wäre eine Ratssitzung im Jahr zusätzlich hilfreich. Auch um die in Kleve oft so elend langen Entscheidungsfindungen etwas zu beschleunigen.

Quelle: RP