Kleve: Schreibwerkstatt in Rees mit Thomas Hesse

Schreibwerkstatt in Rees mit Thomas Hesse

Die Stadtbücherei Rees bietet ab dem 1. Februar wieder eine Schreibwerkstatt für Jugendliche an.

"Unter Anleitung des Autors und Journalisten Thomas Hesse können Jugendliche bei zehn Terminen lernen, wie man eine Geschichte schreibt", erläutert Thomas Dierkes, Leiter der Stadtbücherei, die Idee der Schreibwerkstatt. Themen sind beispielsweise die Beschreibung von Personen oder die Gestaltung von Anfang und Schluss einer Geschichte. Auch Techniken, wie ein Interview geführt wird, werden vermittelt.

Den Abschluss bildet eine Präsentation, zu der auch die Eltern der Teilnehmer eingeladen werden. Ermöglicht wird das Projekt durch das Land NRW und das Literaturbüro NRW.

Die Schreibwerkstatt mit dem ehemaligen Redaktionsleiter der Rheinischen Post aus Wesel findet voraussichtlich mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Teilnehmen können bis zu zehn Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren. "Da nur zehn Jugendliche teilnehmen können, sollte mit der Anmeldung nicht lange gezögert werden", rät Dierkes.

Anmeldungen ab sofort in der Stadtbücherei, Telefon 02851 58105, oder per E-Mail an buecherei@stadt-rees.de. Teilnahmegebühr: 25 Euro, zu zahlen beim ersten Termin.

