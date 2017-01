später lesen Kleve Schüler wollen lebenslang lernen FOTO: Gottfried Evers FOTO: Gottfried Evers Teilen

Twittern





2017-01-26T18:57+0100 2017-01-27T00:00+0100

Laura van Meuers (18) und Maarten Oversteegen (17) sind am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve die beiden Schüler-Abgeordneten beim RP-Projekt "Deine Stimme zählt". Per Video präsentieren sie Forderungen an die Politik. Von Marc Cattelaens