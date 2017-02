Kleve-Kellen: Schwarzer Mann fürs schwarze Haus ?

"Brejpott-Quaker": Mit 400 Leuten feierte die Kellener Karnevalsgesellschaft ihre gefeierte erste Prunksitzung. Von Sabrina Peters

Rene Coumans alias "der schwarze Mann" hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da lagen die 400 Gäste der ersten Prunksitzung der Kellener Karnevalsgesellschaft Brejpott-Quaker schon sprichwörtlich vor Lachen unterm Tisch. "In Amerika ist kürzlich ein Weißer ins Weiße Haus gezogen", fing er an. Die Narrengesellschaft im Schützenhaus wusste sofort, wie es weiter gehen sollte. Da konnte sich Coumans ein kurzes Lächeln nicht verkneifen, ehe er fortfuhr: "Dann kann in Kleve doch ein schwarzer Mann ins schwarze Haus einziehen." Eine Pointe auf das für viele Schwanenstädter zu dunkel geratene Rathaus. Es war aber nicht der einzige Witz, der an dem über fünfstündigen und von der Band "al Dente" begleitetem Abend saß. Bereits als Rene Coumans als "schwarzer Mann" die Bühne mit einer Sangria-Flasche in der Hand betrat, hatte er den ausverkauften Saal auf seiner Seite. Denn der etwas dickbäuchige Herr, der oftmals an der Klever Herzogbrücke steht und vor allem spricht, hat in der Schwanenstadt schon fast so etwas wie einen Kultstatus erreicht. Den nutzten die Brejpott-Quaker bei ihrem ersten Bühnenstück "Op de Herzogbrök" aus. Rene Coumans mimte ihn gekonnt nach und trat auf der Herzogbrücke in eine Konversation mit dem Klever Schüsterken. Das durch Christian Becker lebendig gewordene Wahrzeichen durfte auf der Kellener Bühne einmal sagen, was ihm so widerfährt: "Die Studenten machen Selfies mit mijn, ohne mijn te fragen", monierte er. Wie gut, dass mit Anke Boßmann eine schwedische Studentin parat stand.

Roman Reinders gab Einblicke in das Leben eines Veganers und Wim Schlaghecke in die eines Käse anbietenden Holländers. "Die Fifa hat jetzt die WM 2026 auf 48 Mannschaften aufgestockt, damit Holland dabei sein kann", nahm Schlaghecke sein Heimatland aufs Korn. Eine Sache könnten die Niederländer aber besser, wie er verriet: "Wenn die Klever die Waldstraße fertig gebaut haben, haben die Holländer vier Autobahnkreuze fertig." Zustimmender Applaus.

Viel Beifall erhielten bei der Auftakt-Sitzung unter dem Motto "Et wörd ömmer bonter" auch die vielen Tänzer. Den Anfang machten die Jüngsten, die "Källesse Quecksprengers" in grün-weißen Kostümen mit einem Gardetanz. Einen solchen zeigten auch die "Brejpott-Tröpfchen". Einen lauten Applaus heimsten vor der Pause die "Källese Quecksprengers" mit einem Showtanz ein. Der Showtanz der "Breijpott-Tröpfchen" stand dem in Nichts nach. Sie entführten die 400 Gäste in eine venezianisch anmutende Welt zum Thema "Maskenball". Einen schönen Solotanz führten Alina Grömping und Emma Dähne auf.

In der Bütt berichtete Michael Meuwsen als "ein Student" von den Geschehnissen aus seinem Praktikum und "Enne Janze" alias Georg Jansen erinnerte an die Zeit von früher, als es noch keine Smartphones, sondern grüne Telefone mit Schnur hinten gab. Da sei noch die Familie der Geheimdienst "NSA" gewesen.

Nach einem Jahr Pause stand auch "Chantall", imitiert von Mario Coumans, erstmals wieder in der Bütt und erzählte nicht nur von Figur-Problemen. Beim Bühnenstück "Föör de groote Kerk" kehrten neben dem Anstreicher (Wolfgang Drop), Fußgänger (Michael Jansen) und dem Hausmeister (Roman Reinders) auch die schwedische Studentin und "der schwarze Mann" auf die Bühne zurück. Den von Sitzungspräsident Helmut Vehreschild geleiteten Abend beendeten nach dem glorreichen Einzug des Klever Prinzen "Andreas der Grenzenlose" der Quaker-Chor und "die Froschkönige", die den Saal des Kellener Schützenhauses in eine Party-Location aus den 90er-Jahren verwandelten.

