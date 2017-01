später lesen Kalkar-Niedermörmter Schwere Havarie im Yachtclub - Schadenshöhe etwa 300.000 Euro FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

2017-01-24T19:12+0100

Für ein Mitglied des Wassersportvereins Xanten, das an dem Yachthafen des Clubs in Kalkar-Niedermörmter übernachtet hatte, sollte es eigentlich ein gemütlicher Winter-Angel-Morgen werden. Doch es war ein furchtbar lautes Knirschen und Bersten von Holz und Metall, das den Mann schon am frühen Morgen gegen 7 Uhr aus dem Schlaf riss. Unmittelbar an dem Anlegesteg des Vereins, an dem derzeit etwa 60 Boote festgemacht hatten, war ein etwa 80 Meter langes Berufsschiff mit einem zwölf Meter langem Motorboot zusammengeprallt. Eigentlich wollte der Kapitän des Berufsschiffes niederländischen Arbeitern auf dem Motorboot nur Eis aus dem Weg räumen, das ihre Ausfahrt verhinderte. Doch offenbar gerieten Schollen in die Schraube seines Schiffes. Es ließ sich nicht mehr steuern.