Schiffsunfall in Kalkar: Schwere Havarie im Yachthafen verursacht hohen Sachschaden

In Kalkar ist am Dienstagmorgen ein etwa 80 Meter langes Berufsschiff mit einem zwölf Meter langem Motorboot zusammengeprallt. Es entstand ein großer Sachschaden. Von Dieter Dormann

Für ein Mitglied des Wassersportvereins Xanten, das an dem Yachthafen des Clubs in Kalkar-Niedermörmter übernachtet hatte, sollte es eigentlich ein gemütlicher Winter-Angel-Morgen werden. Doch es war ein furchtbar lautes Knirschen und Bersten von Holz und Metall, das den Mann schon am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr aus dem Schlaf riss.

Unmittelbar an dem Anlegesteg des Vereins, an dem derzeit etwa 60 Boote festgemacht hatten, war ein etwa 80 Meter langes Berufsschiff mit einem zwölf Meter langem Motorboot zusammengeprallt. Eigentlich wollte der Kapitän des Berufsschiffes niederländischen Arbeitern auf dem Motorboot nur Eis aus dem Weg räumen, das ihre Ausfahrt verhinderte. Doch offenbar gerieten Schollen in die Schraube seines Schiffes. Es ließ sich nicht mehr steuern.

Die Folgen waren dramatisch. Wenn ein 80 Meter langes Schiff einfach dahin treibe, dann drücke es alles aus dem Weg, versicherte Ramon van der Maart, Sprecher der für den Schifffahrtsverkehr auf dem Rhein zuständigen Polizei in Duisburg. Und so passierte es auch in Kalkar-Niedermörmter. Das Berufsschiff drückte nicht nur das Motorboot der Niederländer gegen den Steg. Es demolierte auch die Anlegestelle. Zudem riss der Druck des abtreibenden Schiffes das schwimmende Vereinsheim der Xantener Wassersportler aus seiner Verankerung. Mehrere Boote an dem Anlegeplatz erlitten starke Beschädigungen. "Sehr stark zerstört" wurde eine schon ältere, aber große Yacht. Zumindest die Reparatur dieses Schiffes lohnt sich nach Ansicht des Hafenmeisters in Kalkar-Niedermörmter wohl nicht mehr. Während die Beamten der Polizei in Duisburg den entstandenen Schaden auf mehr als 100.000 Euro schätzen, glaubt der Hafenmeister, der Schaden liege bei mindestens 300.000 Euro. Die nötigen Reparaturarbeiten würden sicherlich "einige Wochen" in Anspruch nehmen. Auch Polizeisprecher Ramon van der Maart geht davon aus, dass im Wasser alles etwas länger dauere und auch teurer werde als an Land.

Dienstagnachmittag war bereits ein Sachverständiger in dem Yachthafen, um die Schadensbilanz des Unfalls einzuleiten und zu klären, wer die erheblichen Kosten zu tragen habe. Die Duisburger Polizei wollte sich nicht zur Ursache der Havarie äußern. Dies sei nun Sache der Sachverständigen der Versicherungen.