Jubiläum: Schwester Cäcilia ist 60 Jahre im Orden

Franziskusschwester Cäcilia feiert Sonntag, 15. Januar, ihr diamantenes Ordensjubiläum (60 Jahre). Das Pontifikalamt mit Weihbischof Wilfried Theising beginnt um 10 Uhr in der Kapelle des Mutterhauses der Franziskusschwestern auf der Spyckstraße. Nach der Messe besteht die Möglichkeit, Schwester Cäcilia persönlich zu gratulieren.

Nach ihrem Eintritt in die Ordensgemeinschaft der Franziskusschwestern in Kleve war Schwester Cäcilia zweieinhalb Jahre im Säuglingsheim auf der Spyckstraße, anschließend 23 Jahre im Kinderdorf St. Josef in Schneppenbaum tätig. Danach verbrachte sie 13 Jahre in der Seniorenpflegeeinrichtung St. Elisabeth-Haus in Xanten. Seither lebt Schwester Cäclia im Klever Mutterhaus der Franziskusschwestern auf der Spyckstraße.

Bis heute versorgt die bald 80-Jährige mit großer Freude die Kapelle des Mutterhauses mit Blumenschmuck und pflegt die sakralen Gegenstände und Messgewänder.

