Bedburg-Hau: Sechs Jahre in der Jugendwehr: Jetzt wird's ernst

Irgendwie haben die Drei Interesse an Technik. Anna Lämmerzahl (18) und Lia Lotterjonk (18) machen gerade ihr Abitur und wollen ein Studium beginnen. Rafael Robins (18) ist Auszubildener im Fachbereich Metallbau. Seit ihrem 12. Lebensjahr ist das Trio in der Jugendfeuerwehr Bedburg-Hau aktiv.

Nach fast sechs Jahren können sie gut mit den technischen Geräten der Feuerwehr umgehen. Das müssen sie auch, denn ab heute sind sie in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau gewechselt.

In der Jugendfeuerwehr haben sie gelernt, was es heißt, eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann zu sein. Da ihre Mutter in der Feuerwehr ist, wollte Lia Lotterjonk unbedingt ebenfalls dabei sein. Da bot sich die Jugendfeuerwehr an. "Dort hat es mir vom ersten Tag an gefallen", sagt sie.

Die drei Nachwuchsretter sind ein Beispiel dafür, wie seit 18 Jahren der Wechsel von der Jugendwehr in die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau mit derzeit etwa 160 aktiven Männern und Frauen klappt. Derzeit zählt die Jugendfeuerwehr 17 Jugendliche im Alter zwischen 10 bis 18 Jahren. Darunter sind auch zwei Mädchen. Alle 14 Tage treffen sie sich abwechselnd in einem der sechs Gerätehäuser der Gemeinde. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung stehen auch Spiel und gelegentlich ein wenig Abenteuer auf dem Programm. Die Jugendwehr ist seit 1999 ein Erfolgsprogramm zur Nachwuchsgewinnung. Doch dieser Erfolg kommt nicht von allein. Früher seien Jugendliche eingetreten, weil sie an der Arbeit der Feuerwehr interessiert waren, so Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer. Heute müsse man mehr bieten als Übungen mit Schlauch und Feuerspritze. "Es wird immer schwieriger, den Nachwuchs zu begeistern."

Für den Wechsel in die aktive Wehr erhielten die drei "Neuen" von ihren zukünftigen Einheitsführern Markus Burke, Claus Uffermann und Rainer Schiemann ihre Einsatzkleidung und den Helm.

