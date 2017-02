später lesen Kleve SEK nimmt bewaffneten 45-Jährigen fest Teilen

2017-02-06

Wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln (42 Gramm Amphetamin) unter Mitführung einer Schusswaffe sitzt ein 45 Jahre alter Klever seit Freitag gemäß des Urteils eines Haftrichters in Untersuchungshaft. Festgenommen hatte den Verdächtigen am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in seiner Wohnung ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei aus Essen. Die speziell ausgebildeten und ausgerüsteten Beamten waren zum Einsatz gekommen, da der Mann nach Einschätzung der Polizei als "gefährlich" galt und vorbestraft gewesen war.