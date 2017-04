360-Grad-Spaziergang durch Kleve: So schön sind die Lieblingsplätze der Klever

So schön sind die Lieblingsplätze der Klever

Im tiefsten Niederrhein feiert die Stadt Kleve ihr 775. Jubiläum. Zum Geburtstag hat RP Online einige Klever gefragt, welcher Ort in der Stadt ihr Liebling ist. Die Antworten gibt es im 360-Grad-Spaziergang durch Kleve. Von Antje Seemann

Kleve zeigt sich dabei richtig vielseitig. Die Antworten der 14 befragten Klever reichen von einigen bekannten Sehenswürdigkeiten wie die Schwanenburg, über Naturerlebnisse und persönliche Geheimtipps.

Zu jedem Ort erzählt die befragte Person, die ihn als ihren liebsten Platz in der Stadt nennt, eine persönliche Geschichte. Die 360-Grad-Fotos drehen sich automatisch in dem Player. Man kann den Blick mit einem Klick ins Bild aber auch steuern oder in eine bestimmte Richtung sehen.

Hier geht es zum 360-Grad-Spaziergang durch Kleve...