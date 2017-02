Basketball: Basketball: Merkur wartet auf den Tabellenführer

Für die Basketballer des VfL Merkur Kleve und des TV Goch steht am Wochenende der 14. Spieltag in der Basketball-Landesliga an. Von Per Feldberg

Dabei stehen die Klever vor einer Mammutaufgabe. Denn das Team um Spielertrainer Ralf Daute erwartet am Samstagabend um 18.15 Uhr in der Sporthalle des Freiherr-vom Stein-Gymnasiums, den derzeitigen Tabellenführer FSV Jüchen. Im Hinspiel mussten sich die Klever mit 65:83 geschlagen geben. Dennoch ist man im Klever Lager optimistisch. Denn Dank des 73:63-Auswärtserfolges am letzten Spieltag beim FK Basket Emmerich konnte der dritte Saisonerfolg eingefahren werden. Nach der Partie sagte Ralf Daute: "Ich habe schon vor der neuen Saison gesagt, dass wir erst in der Rückrunde, wenn sich unsere personelle Situation erholt hat, voll in den Kampf um den Klassenerhalt einsteigen können. Der Sieg im Derby scheint dies nun zu belegen und wir werden auch in den kommenden Partien den ein oder anderen Gegner überraschen."

Anders sieht die Situation derzeit beim TV Goch ein. Mit 16 Punkten rangiert das Team um Spielertrainer Heiner Eling auf einem gesicherten fünften Tabellenplatz. Die letzten Spiele waren immer wieder ein Auf und Ab. Im Heimspiel gegen die SG Kaarst-Büttgen am vergangenen Samstag war es ein Tiefpunkt. Nur 19 Punkte in einem Landesligaspiel zu erzielen ist schon kurios. "Bei den Alten Freunden Düsseldorf will sich die Mannschaft natürlich rehabilitieren und wieder für ein Erfolgserlebnis sorgen", gibt der "playing-coach" die Marschroute für die anstehende Auswärtspartie vor.

Quelle: RP