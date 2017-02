Basketball: Bittere Niederlage für TV Goch

Basketball-Landesliga: Beim Tabellenletzten Osterather TV kam Goch mit 62:99 unter die Räder. Merkur Kleve erlitt beim 64:74 gegen TG Düsseldorf einen Rückschlag. Von Per Feldkamp

Der TV Goch kann derzeit in der Basketball-Landesliga mit zehn Siegen eine durchaus positive Bilanz vorweisen. Dennoch ist es der Mannschaft um Spielertrainer Heiner Eling noch nicht gelungen, das Potential der Mannschaft konstant abrufen zu können. Gerade gegen vermeintlich leichte Gegner aus dem Tabellenkeller haben sich die Gocher Korbjäger im Laufe der Saison immer wieder schwergetan. Am vergangen Samstag musste der TV beim bis dahin Tabellenletzten Osterather TV antreten. Und erneut reichte es für den Gast am Ende nicht. Mit einer sehr deutlichen 62:99-Niederlage im Gepäck wurde die Heimreise angetreten.

"Wir waren von Anfang an zu langsam in der Defensive gegen die schnellen und kleinen Flügelspieler der Gastgeber", fand Spielertrainer Eling nach der Partie einen Grund für die Niederlage seiner Mannschaft. Dabei versuchte der "playing coach" mit wechselnden Ball-Raum-Verteidigungsvarianten die treffsicheren Distanzschützen der Gastgeber aus dem Spiel zu nehmen. Doch dies gelang nur selten. Selbst als der TV auf eine Mann-Mann-Verteidigung umstellte konnte die Gocher Abwehr die gefährlichen Flügelspieler der Gastgeber, die an diesem Abend wirklich aus alle Positionen trafen, nicht am erfolgreichen Abschluss hindern. Goch versuchte kämpferisch dagegen zu halten und lag beim 41:44-Halbzeitstand noch in Schlagweite.

Doch nach dem Seitenwechsel erlahmte die Gegenwehr des Tabellensechsten. Die Gäste, die laut Eling "eine super Dreierquote" hatten, zogen nun auf und davon. Der TV fand gegen die quirligen Gastgeber weiterhin einfach kein Gegenmittel und ergab sich dann in sein Schicksal.

"Am Ende steht eine bittere, viel zu hohe Niederlage gegen einen Gegner, der schlagbar ist, jedoch an diesem Abend jedoch aus allen Lagen traf", so Eling nach dem Match. Im Überschwang des Sieges vergaß der Osterather Trainer sogar noch den Gästen die Kopie des Spielbogens auszuhändigen, sodass Heiner Eling nicht einmal eine statistische Auswertung des Spiels vornehmen konnte.

TVG: Y. Fateh, M. Fateh, Goertz, Schultz, Nikqi, Navel, Poppinga, Diene, Eling.

Einen schweren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Landesliga musste der VfL Merkur Kleve hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag unter heimischen Körben der bis dahin punktgleichen Zweitvertretung der TG Düsseldorf mit 64:74.

Von Beginn an entwickelte sich eine typische Partie im Abstiegskampf. Beide Teams legten dabei großen Wert auf das Wort Kampf. Kein Ball wurde verloren gegeben und kein physischer Kontakt gescheut. Da der Verband nur einen Schiedsrichter für diese Partie angesetzt hatte und dieser sehr viele umstrittene Aktionen laufen ließ, kam zunehmend Härte in die Partie. Mitte des zweiten Viertes dann kam es fast zum Spielabbruch, als der Unparteiische den Klever Aufbauspieler Danijel Radic mit einem disqualifizierten Foul vom Feld schickte, die Tätlichkeit seines Gegenspielers an ihm zuvor aber ungeahndet ließ.

Für die Klever ein doppelter Rückschlag, den Radic hatte bis zu diesem Zeitpunkt den Spielaufbau der Gastgeber sehr gut organisiert. Auch dadurch gerieten die Gastgeber nun ins Hintertreffen und lagen zur Halbzeit bereits mit acht Zählern zurück. Doch erneut zeigte der Aufsteiger Moral. Obwohl besonders in der Offensive die Distanzwürfe kaum fielen, kämpfte sich die Mannschaft von Ralf Daute im Schlussviertel sogar noch einmal bis auf nur einen Zähler zum 61:62 heran. Doch damit hatten die Merkurianer ihr Pulver verschossen. In den Schlussminuten gelangen nur noch magere drei Punkte, während die TG 12 erzielen konnte. "Erneut hat uns unsere Verletztenmisere zu schaffen gemacht. Aufbauspieler Artur Kerenker fehlte wegen einer Wadenverletzung, Center Kevin Pitzner wegen eines Bänderrisses, und auch Alex Kurth musste wegen einer Armverletzung absagen. Das konnten wir am Ende einfach nicht kompensieren", erklärte Ralf Daute.

VfL: Davor Radic, Danijel Radic, Heinrichs, Willemsen, Kalkes, Daute, Kacar, Jazmati.

Quelle: RP