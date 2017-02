später lesen Rudern CRC trauert um Dr. Hans-Christian Lindner Teilen

Mit großer Trauer nahmen die Mitglieder des CRC die Nachricht auf, dass ihr ehemaliger Vorsitzender, Pressesprecher und bedeutender Mitgestalter des Vereins im Alter von 80 Jahren am 28. Januar in seinem Heimatort Hiddenhausen verstorben ist. Dr. Lindner trat 1991 dem Clever Ruder Club bei und sorgte von Anfang an für neues Leben. Seine Ideen - hier besonders die Idee, Rudern und Kultur miteinander auf Wanderfahrten in Deutschland und Europa zu verbinden, setzte er auf den von ihm organisierten Rudertouren um. Dies brachte dem CRC viele neue Mitglieder und stellte ihn wieder auf eine gesunde Basis. 1997 übernahm er als 1. Vorsitzender die Leitung des Vereins und der Verein blühte auf. Unvergessene Wanderfahrten in Frankreich auf Loire, Dordogne und Charente, Familienfreizeiten am Sorpe- und Edersee, wo er auch noch nebenher als Segellehrer auftrat, wurden von ihm arrangiert und begleitet. Unvergessen auch sein Engagement für Jugend, die ihm besonders am Herzen lag.