Lokalsport: Die kampferprobten Schwestern

Die 15-jährige Chiara Heisel aus Uedem trainiert täglich Judo, am Wochenende nimmt sie an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil. Immer als Coach und Trainingspartnerin dabei ist ihre ältere Schwester Samira. Von Jens Helmus

Um im Kalender von Samira und Chiara Heisel einen sportfreien Tag zu finden, muss man lange suchen. Die Schwestern aus Uedem sind begeisterte Judoka und trainieren fast jeden Tag. Wenn das Training einmal ausgesetzt wird, dann in der Regel für einen Wettkampf.

Samira (21) ist die ältere der beiden Schwestern. Im Alter von sechs Jahren fing sie mit dem japanischen Kampfsport an und hat seitdem reichlich Erfolge bei nationalen und internationalen Wettkämpfen gefeiert. Nach einigem Verletzungspech entschied sich die BWL-Studentin zwar zum Ende ihrer aktiven Laufbahn im Leistungssport - weniger Zeit verbringt sie deswegen aber nicht auf der Matte. Mit ihrer kleinen Schwester Chiara (15) trainiert sie täglich mehrere Stunden für deren nächste Wettkämpfe.

Angefangen hat alles bei der BSG Kleverland, mittlerweile trainieren die Geschwister in der Judoabteilung des PSV Duisburg. Geübt wird außerdem regelmäßig am Landes-Leistungsstützpunkt in der Sportschule Wedau, am Stützpunkt in Köln sowie einmal wöchentlich im Fitnessstudio. Die Wettkämpfe, an denen Chiara im Schnitt an drei von vier Wochenenden pro Monat teilnimmt, finden in ganz Deutschland und manchmal im Ausland statt. Neben BWL-Studium und neunter Klasse auf dem Gocher Gymnasium bleibt da für das Schwesternpaar nur wenig Zeit zum Durchatmen: "Dass wir im Auto essen, kommt häufiger vor", sagt Samira.

Ihrer jüngeren Schwester steht sie sowohl als Übungspartnerin als auch als Trainerin zur Seite. Zwar coacht die junge Trainerin auch andere Judoka -, wenn aber die eigene Schwester auf der Matte steht, ist Samira Heisel meist zusätzlich aufgeregt. Zum Beispiel Mitte April, als Chiara bei einem internationalen Sichtungsturnier der weiblichen U18 in Bottrop die erste Runde bestritt. "Sie erzielte eine Wertung mit einem schwierigen Wurf, den sie sich zuvor in Wettkämpfen nicht zugetraut hatte", erzählt die 21-Jährige. Chiara brachte die Führung erfolgreich über die Zeit und kämpfte sich gegen 34 Kontrahentinnen bis zur Bronzemedaille durch.

Am vergangenen Wochenende hat die 15-Jährige am U18 European Cup in Berlin teilgenommen. "Auf der Hinreise zu Turnieren höre ich meistens Musik. Nach der Ankunft findet ein Wiegen statt", sagt die Judoka aus Uedem. Um ihre Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm nicht zu überschreiten, frühstückt sie bei Bedarf erst nach der offiziellen Waage. Nach dem Aufwärmtraining mit der Schwester geht es in den ersten Kampf, vor dem sie trotz reichlicher Wettbewerbserfahrung immer noch angespannt ist. "Das legt sich auf der Matte", sagt Chiara.

Dass sie ihrer Schwester im Alter von drei Jahren auf die Judo-Matte gefolgt ist, bereut die Neuntklässlerin nicht. "Ich mag das Kämpfen", sagt sie, und wie Samira schätzt sie die Vielseitigkeit des japanischen Kampfsports. "Man braucht nicht nur Technik und Ausdauer, sondern auch eine starke Psyche. Das gilt besonders, wenn man schon mal gegen die nächste Gegnerin verloren hat", erklärt die Trainerin.

Auch für das Leben abseits der Matte nehmen die Schwestern viel aus dem Kampfsport mit: Selbstbewusstsein, Disziplin, Respekt vor dem Gegner, Zeitmanagement - all das schätzen sie am Judo. Ein gutes Zeitmanagement braucht es vor allem, wenn man so viel trainiert und kämpft wie die ehrgeizigen Geschwister. Als stressig empfinden sie ihre zeitintensive Leidenschaft aber trotz regelmäßiger Fahrten nach Duisburg und zu Wettkämpfen nie, im Gegenteil: "Judo ist auch eine gute Möglichkeit, Stress aus dem Alltag abzubauen."

Quelle: RP