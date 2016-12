Basketball: Die nächsten Pleiten für Merkur Kleve und TV Goch

Basketball-Landesliga: Beide Mannschaften mussten sich gegen Teams aus der unteren Tabellenregion beugen. Von Per Feldberg

Die Landesliga-Basketballer absolvierten in der laufenden Saison ihren zehnten Spieltag.

TG Düsseldorf II - TV Goch 70:64 (27:30). Für den TV Goch gab es eine böse Überraschung. Die Mannschaft um Spielertrainer Heiner Eling musste beim Tabellenschlusslicht TG Düsseldorf II eine unerwartete 64:70-Niederlage hinnehmen. "Ich hatte schon vor der Partie deutlich gemacht, dass wir die TG nicht unterschätzen dürfen, da sie sicherlich stärker einzuschätzen sind, als es ihr derzeitiger Tabellenplatz vermuten lässt. Das hat aber leider am Ende nicht gefruchtet", erklärte Coach Eling nach der Begegnung.

Zwar zeigten die Gocher Korbjäger in der Anfangsphase des Spiels gegen die Mann-Mann-Verteidigung der Gastgeber noch eine ansprechende Leistung. Doch als die Gastgeber auf Ball-Raum-Abwehr umstellten, geriet das Angriffsspiel der Gäste ins Stocken. "In dieser Phase waren wir zu ungeduldig und haben unsere Systeme nicht zu Ende gespielt", erklärte Eling, der mit seinem Team dennoch zur Halbzeit knapp mit 30:27 in Führung lag.

Nach dem Seitenwechsel jedoch drehte sich die Begegnung. "Das dritte Viertel war dann ein kompletter Einbruch, die Hausherren war viel aktiver und haben mehr Willen gezeigt, das Spiel zu gewinnen", analysierte Eling diese zehn Spielminuten. Zwar kämpften sich die Weberstädter noch einmal zurück in die Partie und kamen vier Minuten vor dem Spielende bis auf vier Punkte an die Düsseldorfer heran. Doch in den Schlussminuten gelangen den Gastgebern selbst die scheinbar unmöglichsten Würfe, und so kam die die TG am Ende verdient zu ihrem ersten Saisonsieg.

"Dennoch können wir stolz auf uns sein, weil wir bis zum Schluss gekämpft haben. Am Zusammenspiel müssen wir aber sicher weiterhin arbeiten. Insgesamt können wir mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein", kommentierte der Gocher Coach abschließend.

VfL Merkur Kleve - TuSA Düsseldorf 69:77 (29:35). Auch Gochs Ligakonkurrent Merkur Kleve, musste am letzten Spieltag in diesem Jahr eine Niederlage hinnehmen. In eigener Halle verlor die Mannschaft um Spielertrainer Ralf Daute mit 69:77 gegen TuSA Düsseldorf im zehnten Saisonspiel zum neunten Mal. Und erneut zeigten die Gastgeber trotz der Niederlage eine ansprechende Leistung. In einer intensiven Begegnung übernahm Kleve im ersten Viertel das Geschehen und lag nach zehn Minuten mit 17:14 in Front. Danach gelang den Gästen der Ausgleich. Bis zur 19. Minute blieb das Spiel ausgeglichen. Kurz vor der Halbzeit nutzten die Gäste einen 6:0-Lauf zur 35:29-Führung.

Die Anfangsphase des dritten Spielabschnittes brachte die Vorentscheidung. Als den Gastgebern vier Minuten lang kein Korberfolg gelang, zogen die Gäste auf 13 Zähler weg. Mit einer hervorragenden kämpferischen Einstellung kämpfte sich Merkur nochmals bis auf vier Punkte. Doch in der Schlussphase der Partie brachten die Landeshauptstädter die Führung routiniert über die Zeit.

"Wieder nichts, und wieder nur knapp verloren, aber lange mitgehalten", lautete das Fazit von Trainer Ralf Daute nach dem Spielschluss.

TV Goch: Goertz (20), Diene (19), Fateh (13), Navel (6), Eling (4), Schultz (3), Poppinga, Wagner, Nikqi. VfL Merkur Kleve: Kerenker (22 Punkte), Pitzner (8), M. Daute (6), Murariv, Willemsen (17), R. Daute, Kurth (6), Herter (3), Kacar (2).

Quelle: RP