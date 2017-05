Lokalsport: Die Reise endet erst im Finale

Tischtennis: Maria Beltermann (WRW Kleve) holt bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften Silber. Von Liza-Marie Siegmund

Es muss nicht immer der Titel sein, um ein Turnier mit vollster Zufriedenheit zu beenden. Das kann Maria Beltermann (WRW Kleve) bestätigen. Die Regionalligaakteurin darf sich Deutsche Vizemeisterin nennen. Denn bei den Seniorenmeisterschaften in Neuenstadt war sie in der 50er-Klasse der Damen erst im Finale zu stoppen.

Dabei waren die Hürden auf dem Weg nicht unerheblich. Denn auf Beltermann wartete zum Turnierstart mit Bettina Ludwig aus Bayern kein Fallobst. Erwartungsgemäß verlangte Ludwig ihr bereits viel ab, so dass Beltermann am Ende erst im Entscheidungssatz einen Auftaktsieg feiern konnte, die beiden weiteren Gruppenspiele aber souverän und ohne Satzverlust absolvierte. Die Augen waren parallel auf Gruppe zwei gerichtet, wo die ärgste Konkurrentin, Gerti Dietrich, ebenfalls mit 3:0-Spielen in die Hauptrunde einzog und damit ein Aufeinandertreffen vor dem Finale nicht mehr möglich war. Nach zwei Erfolgen in der Hauptrunde zog Beltermann ins Halbfinale ein, wo Verbandskollegin Jutta von Diecken wartete und ihr den Finaleinzug nicht leicht machte. "Ich habe schon 2:0 und 5:2 geführt, bis meine Konkurrentin auf Risiko spielte und ihre Taktik änderte." Bei 2:2 und 7:9 stand die WRW-Akteurin mit dem Rücken zur Wand. "Im Entscheidungssatz lag ich immer hinten, bis ich aus dem 7:9 ein 9:9 machen konnte und mit ein wenig Glück den Satz 11:9 gewann", beschreibt Beltermann das Ende des Duells. Im Finale gab es schließlich das Aufeinandertreffen mit Dietrich, gegen die Beltermann im vergangenen Jahr im Achtelfinale gespielt hatte. Als faire Verliererin, die "zurecht verloren" hat, überwog am Ende jedoch die Freude über Silber. Und immerhin durfte die Regionalligaspielerin noch ein weiteres Mal auf das Podest: Im Mixed an der Seite von Christoph Heckmann.

Ihre Vereinskolleginnen Sandra Agresti und Marion Klußmann mussten in allen Wettbewerben vor den Medaillenrängen das Aus akzeptieren.

Quelle: RP