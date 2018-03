Lokalsport: DJK Appeldorn will Fehler abstellen

Fußball-Kreisliga A: Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter II muss sich auf Abstieg einrichten. Von Nils Hendricks und Per Feldberg

In der Kreisliga steht am kommenden Wochenende der 19. Spieltag an. Zwar haben sich die Wetterverhältnisse gebessert. Dennoch bleibt fraglich, ob alle Partien ausgetragen werden können.

DJK Appeldorn - Blau-Weiß Auwel-Holt (Freitag, 20 Uhr). Bereits am Freitagabend empfängt die DJK Appeldorn den SC Blau-Weiss Auwel-Holt. Anpfiff dieser Partie ist um 20 Uhr. "Freundlicherweise haben die Gäste unserem Wunsch nach Verlegung zugestimmt. Für uns gilt es nun die Hinrunde vergessen zu machen und Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und wollen das Abstellen", erklärt Dieter Oldenburg, Appeldorns Trainer vor der Partie. Auwel-Holts Trainer Lars Allofs zur anstehenden Partie: "Wir nehmen diese Partie sehr ernst. Die DJK wird ihre Lehren aus dem Hinspiel gezogen haben. Leider fehlen bei uns einige Akteure aber natürlich wollen wir in Appeldorn punkten".

DJK Labbeck/Uedemerbruch - BV Sturm Wissel (Samstag, 14 Uhr). Auch zu Beginn der Rückrunde ist Gastgeber Labbeck personell nicht auf Rosen gebettet. "Einige Ausfälle sind definitiv, zudem ist der Einsatz bei anderen Spielern noch fraglich. Allerdings haben wir es bisher immer geschafft, die Ausfälle bei uns zu kompensieren. Und natürlich wollen wir auch gegen Wissel punkten", gibt sich Labbecks Trainer Matthias Treffler vor der Partie am Samstag, Spielbeginn um 14 Uhr, dennoch optimistisch. Mit Respekt reist der Gast aus Wissel an. "Die DJK ist eine Mannschaft, die nicht aufsteckt. Das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns", analysiert Wissels Trainer Marco Schacht. Zumal auch ihm nicht alle Spieler des Kaders zur Verfügung stehen werden. "Wir wollen auf jeden Fall erreichen, dass sich unser Vorsprung auf die DJK nicht verringert", gibt Schacht als Marschroute an sein Team vor.

Concordia Goch - Union Wetten (So. 15 Uhr). Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es in der Partie der Gocher Concordia gegen Union Wetten. Die Gastgeber belegen mit 14 Punkten Platz 12, die Gäste rangieren mit derzeit 12 Zählern auf dem ersten Abstiegsplatz. "Wir wollen auf jeden Fall den Abstand auf Wetten halten. Wenn in einer solchen Partie am Ende mehr für uns rumkommt, ist das gut. Aber wir werden den Sieg nicht um jeden Preis erzwingen wollen", beschreibt Übungsleiter Stephan Gregor die Gocher Ausgangsposition. "Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen Revanche für die Hinspielniederlage nehmen und an den Gochern vorbeiziehen", findet sein gegenüber Marcel Lemmen deutliche Worte.

SGE Bedburg-Hau II - Alemannia Pfalzdorf (So. 15 Uhr). Nur zwei Punkte trennen derzeit die beiden Kontrahenten. Der Aufsteiger aus Bedburg-Hau konnte bisher 22 Punkte erreichen, der Absteiger aus Pfalzdorf 24. "Das ist nach der langen Pause natürlich direkt ein Hammer-Gegner. Wir werden natürlich unser Bestmögliches geben, um zu Punkten. Dabei erwarte ich jedoch, wie im Hinspiel, eine hitzige und kampfbetonte Partie", blickt SGE-Spielertrainer Dominic Weber auf die anstehende Partie. "In dieser Partie werden nach der Winterpause Willen und Kampf die wichtigsten Tugenden sein. Ich erwarte eine enge Partie", blickt auch Alemannen-Coach Thomas Erkens respektvoll der Partie entgegen. Zumal die Gäste auf einige Akteure studienbedingt verzichten werden müssen.

Viktoria Winnekendonk - SV Hönnepel-Niedermörmter II (Sonntag, 15 Uhr). "Trotz unserer durchwachsenen Vorbereitung wollen wir natürlich auch gegen Hö-Nie drei Punkte zu Hause behalten", meint Sven Kleuskens, Coach der Gastgeber. "Wir haben zuletzt ein vernünftiges Testspiel gespielt, werden jedoch ordentlich was drauf packen müssen, um in der A-Liga zu bestehen." Gerd Wirtz, Trainer des Tabellenschlusslichtes, bedauert, dass man sich im Winter nicht personell verstärken konnte: "Ohne die nötige Unterstützung stell ich mir den Klassenerhalt sehr schwierig vor. Gegen Winnekendonk werden wir versuchen, möglichst lange die Null zu halten und zu hoffen, dass vorne etwas Positives passiert."

TSV Weeze - SV Straelen II (Sonntag, 15 Uhr). Beim Aufeinandertreffen des Tabellendritten aus Weeze und dem Zehntplatzierten aus Straelen erwartet TSV-Coach Marcel Zalewski eine andere Rollenverteilung als im Hinspiel, wo man die Straelener Reserve-Elf mit 4:0 schlagen konnte. "Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kampf und Wille entscheidend sind. Wir haben Respekt, aber keine Angst vor dem Gegner." Sein Gegenüber Dirk Otten bestätigt diese Ansicht. "Weeze hat eine junge, individuell starke Truppe. Wer mehr investiert, wird als Sieger vom Platz gehen. Obwohl ich im Vorhinein einen Punkt unterschreiben würde, sehe ich mein Team durchaus in der Lage, auswärts einen Dreier einzufahren."

SV Arminia Kapellen-Hamb - SV Grün-Weiß Vernum (Sonntag,15 Uhr). Rein von der Tabellensituation her geht die Favoritenrolle beim Duell zwischen den Teams von Mario Kanopa und Sascha Heigl klar an die Arminia aus Kapellen-Hamb. Für Kanopa selbst stellt sich das Ganze etwas anders dar: "Der Tabellenplatz spiegelt nicht die Vernums Qualität wider. Dass es wohl nicht einfach wird, haben die vergangenen Spiele gezeigt. Dennoch sind wir froh, dass es nun losgeht und wollen natürlich auch als Sieger vom Platz gehen." Heigl auf der anderen Seite erinnert sich ebenfalls an vergangene Begegnungen: "Gegen Kapellen haben wir zumeist gut ausgesehen. Dennoch erwarte ich ein schwieriges Spiel aus dem wir auf jeden Fall Zählbares mitnehmen wollen."

