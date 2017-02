Tischtennis: DJK baut Siegesserie auf 30:0-Punkte aus

Tischtennis-Herren Verbandsliga: Auch der Liga-Konkurrent aus der eigenen Stadt konnte die Rhenanen nicht vom Kurs Aufstieg abbringen. Am Ende hatten sie bei der TTVg. WRW Kleve mit 9:1 gewonnen. Dazu benötigten sie 29:8-Sätze. Von Karlheinz Schmidt

Klar verteilt waren die Rollen im Klever Verbandsliga-Derby. Nach dem ungefährdeten Heimerfolg während der Hinserie entschieden die DJK-Herren um Mannschaftsführer Simon Jansen auch das zweite Aufeinandertreffen beider Teams deutlich zu ihren Gunsten. Gegen die erneut ohne ihren Spitzenspieler Torsten Honefeld und Hiroshi Leo Kittenberger aufspielende WRW-Sechs setzte sich die Rhenania, die ihrerseits Martin Blume ersetzen musste, mit 9:1 durch. Mit dem Derbyerfolg bauten die Gäste ihre Siegesserie auf beeindruckende 30:0-Zähler aus, der Lokalrivale fiel durch die dritte Rückrunden-Niederlage in der Tabelle auf den sechsten Rang zurück.

Den Grundstein zum ungefährdeten Auswärtssieg legte die Rhenania bereits in den Doppeln zum Auftakt des Lokalkampfes in der Sebus-Halle. Während Andreas Bolda/Simon Jansen (Vincent Kepser/Lukas Kepser) und Johannes Kirchner/Oliver Jansen (Jens Roeloffs/Stefan Merfeld) jeweils glatt in drei Sätzen als Sieger von der Platte gingen, gaben Andrzej Borkowski/Julian Binn der Spitzenpaarung des Gastgebers in fünf Sätzen das Nachsehen. Nach 2:1-Satzführung und Vorteilen im vierten Durchgang verloren Pierre Klein/Peter Hendricks das Duell der beiden neuformierten Doppel mit 8:11 und 8:11.

FOTO: Gottfried Evers

FOTO: Gottfried Evers

Die erste von zwei umkämpften Fünfsatzbegegnungen in diesem Lokalduell lieferten sich anschließend WRW-Spitzenspieler Klein mit DJK-Kontrahenten Kirchner. Letztlich behielt das Eigengewächs der Rhenania im Entscheidungsdurchgang mit 11:5 die Oberhand. Die 4:0-Führung bauten anschließend Borkowski, der den zweiten direkten Vergleich gegen Vincent Kepser (Hinspiel 3:1) in drei Sätzen zu seinen Gunsten entschied und das mittlere Paarkreuz weiter aus.

Wie die DJK-Spitze gewann auch Simon Jansen den zweiten Vergleich in dieser Saison gegen Hendricks. Nach dem knappen Fünfsatzerfolg in heimischer Umgebung bezwang der Mannschaftsführer der Rhenania den Routinier der Rot-Weißen in vier Sätzen. Ohne zählbaren Erfolg blieb dagegen der WRW-Kapitän. Gegen Bolda unterlag Roeloffs in drei Sätzen. Den einzigen WRW-Erfolg verbuchte im dritten Paarkreuz Lukas Kepser. Der ansonsten im Bezirksklassen-Team eingesetzte Kepser entschied das Duell der beiden Ersatzspieler gegen Binn nach 1:2-Satzrückstand zu seinen Gunsten. Die Satzfolge lautete 11:7 und 11:4.

Kein Satzgewinn sprang für die WRW-Sechs in den weiteren Begegnungen des Abends mehr heraus. Dem für Benedikt Voss, der in der zweiten Mannschaft seines Vereins zum Einsatz kam, aufgebotenen Merfeld blieb gegen Oliver Jansen ebenso nur die Gratulation wie Klein. Im Spitzeneinzel musste sich zu guter Letzt die WRW-Spitze gegen Borkowski in drei Sätzen geschlagen geben - wie das im Hinspiel auch schon der Fall war.

Quelle: RP