Reitsport: Fünftes Springturnier bei Holger Hetzel

2017-02-13T14:56+0100 2017-02-14T00:00+0100

Das Finale der 3. MERADOG Winterturnierserie mit seinen insgesamt sieben Turnieren auf der Reitanlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel rückt näher. Denn am Mittwoch, 15. Februar, wird an der Buschstraße 21 in Pfalzdorf das fünfte Springturnier im Rahmen der Kader Pferdeleistungsschau ausgerichtet. Von Stephan Derks