Tischtennis: Für WRW wird die Luft dünn

Damen-Tischtennis: Spitzenreiter DJK Kleve baut Vorsprung aus. Von Liza-Marie Siegmund

Damen-Regionalliga:

Deutlich mit 1:8 unterlagen die Regionalligadamen von WRW Kleve an heimischen Tischen dem SC Niestetal am dritten Spieltag der Rückrunde. Erneut mussten die Kleverinnen auf Spitzenspielerin Ildiko Imamura verzichten, die zwar aufgestellt wurde, ihre Partien aber kampflos an die Gegner abgab. Grund dafür ist weiterhin ihre Verletzung am Knie.

Die WRW-Damen gerieten gegen den ohnehin favorisieren SC schnell mit 0:3 in Rückstand, weil neben dem kampflos aufgegebenen Doppel und Einzel von Imamura auch Mannschaftsführerin Maria Beltermann und Pia Dorißen im Doppel mit 1:3 das Nachsehen hatten. Zwei 0:3-Pleiten von Beltermann und Dorißen in den anschließenden Einzeln führten zum 0:5, ehe Verena Bauer für den Ehrenpunkt sorgte. Denn in ebenso drei deutlichen Sätzen verwies sie Julia Klee in die Schranken und stellte das 1:5 her. Nachdem Imamura erneut kampflos zum 1:6 passen musste, waren die Schwanenstädterinnen kurz davor das Spiel noch einmal enger zu gestalten. Sowohl Beltermann (gegen Katharina Morbitzer) als auch Bauer (gegen Janina Ciepluch) hatten Siegeschances, ließen diese aber ungenutzt und unterlagen jeweils in fünf Sätzen zum 1:8. Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt wird dünner, doch war die Niederlage einkalkuliert. "Wir haben ja schon in der Hinrunde ebenso deutlich verloren und haben hier nicht mit Punkten gerechnet. Die müssen wir woanders holen", zeigte sich Bauer trotz der hohen Pleite nicht zu enttäuscht. Den nächsten Versuch einen Erfolg zu landen gibt es am 18. Februar gegen den hessischen DJK Blau-Weiß Münster.

Damen-Verbandsliga:

Auf einen erfolgreichen Spieltag blickt die DJK Kleve zurück. Die Rhenanen konnten nicht nur ihr eigenes Spiel in Anrath mit 8:5 gewinnen, sondern auch gegenüber den bis dato ärgsten Verfolger der DJK SV Holzbüttgen III Boden gut machen. Denn dieser unterlag dem 1. TTC Schwarz-Grün Dülken mit 4:8. Dülken und Holzbüttgen haben nun drei Zähler Rückstand auf die Kleverinnen, die die Tabelle alleinig anführen. Den Weg zum eigenen Erfolg in Anrath legte die DJK schon in den Doppeln, die beide zu Gunsten der Kleverinnen endeten. Anknüpfend daran brachten Jessica Jürges und Agnes Sobilo mit einem Doppelschlag an der Spitze das 4:0, ehe der Gastgeber durch drei Niederlagen von Lea Vehreschild, Lucia Jansen und Sobilo auf 4:3 heran kam. Doch Jürges und Vehreschild behielten einen kühlen Kopf und glichen eine weitere Pleite von Jansen zum 6:4 aus. Jansen musste sich auch noch ein weiteres Mal TK-Spitze Marita Weber beugen, ehe ihre Mannschaftskolleginnen Sobilo und Vehreschild den Gesamtsieg perfekt machten. Schon am kommende Wochenende geht es gegen TTC Union Mülheim an die Tische.

Quelle: RP