Basketball: Goch mit gelungenem Rückrundenstart

Basketball-Landesliga: 84:66-Heimsieg gegen ART Gigants Düsseldorf. VfL Merkur Kleve hatte beim 60:89 gegen Grafenberg keine Chance. Von Per Feldberg

Gut erholt von ihrer 42:66-Heimniederlage am vergangenen Wochenende zeigten sich die Basketballer des TV Goch in der Landesliga. Bei der vierten Mannschaft des ART Giants Düsseldorf setzte sich die Mannschaft um ihren Spielertrainer Heiner Eling mit 84:66 durch und konnte somit den achten Sieg in der 12 Meisterschaftspartie feiern.

Vorab gab es für den TV bereits eine gute Nachricht. Die Bänderverletzung von Stammspieler Marc Goertz aus der Vorwoche erwies sich am Ende nicht so schwer wie befürchtet und der Flügelspieler konnte in Düsseldorf wieder auflaufen.

Nachdem die Gocher am vorletzten Samstag einen nicht zu erklärenden Einbruch im dritten Viertel hinnehmen mussten, zeigte sich das gesamte Team in Düsseldorf von Beginn an hellwach und startete mit einem 8:0-Lauf in die Partie. Dann jedoch fand auch das junge Team der Gastgeber immer mehr in die Partie und konnte das Geschehen auf dem Parkett ausgeglichen gestalten.

"Phasenweise haben wir vorne endlich mal geduldig unsere Systeme gegen die Zonenverteidigung gespielt und viel gepasst. Das klappte jedoch nicht immer, weil das Timing noch nicht stimmte. Aber ich habe gute Ansätze gesehen die noch ausbaufähig sind", analysierte Eling nach der Partie. Bereits in Durchgang eins nahm der Coach zahlreiche Wechsel vor, was dem Spielfluss seiner Mannschaft jedoch nicht immer gut tat. Dennoch führte der TV zur Halbzeit knapp mit 32:29.

Den Grundstein für den Auswärtserfolg legten die Gocher Korbjäger dann direkt nach dem Seitenwechsel. Konzentriert in Abwehr und Angriff wurde der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Auch die Press-Verteidigung der Gastgeber im letzten Spielabschnitt brachte die Weberstädter nicht mehr aus dem Konzept.

"Das war ein gelungener Rückrundenstart und ein Pflichtsieg gegen einen sehr jungen Gegner. Das Team hat gute Ansätze im Systemspiel gezeigt, unsere Verteidigungsarbeit ist aber noch ausbaufähig", zog der Spielertrainer ein überwiegen positives Fazit.

TV Goch: Goertz (24 Punkte), Fateh (18), Diene (16), Rohde (8), Schultz (8), Poppinga (6) Eling (5), Navel und Krystof.

Keine Chance hatte die Mannschaft des VfL Merkur Kleve bei ihrem Start in die Rückrunde. Unter heimischen Körben unterlag die Mannschaft um Spielertrainer Ralf Daute dem TV Grafenberg deutlich mit 60:89.

"Diese Niederlage war auch in der Höhe verdient", erklärte Ralf Daute nach der Begegnung, der auch mit Disziplinlosigkeit seiner Akteure in einigen Situationen haderte. Gleich vier technische Fouls und drei Akteure, die mit der Foulhöchstbelastung die Partie früher beenden mussten, waren ganz und gar nicht nach seinem Geschmack.

Im ersten Viertel konnten die Gastgeber noch einigermaßen mithalten (15:21). Doch mit einem 13:0-Lauf zu Beginn von Abschnitt zwei sorgten die Gäste bereits für eine Vorentscheidung zumal die Merkurianer in zehn Minuten nur ganze sieben in der Offensive erzielen konnten.

Zur Halbzeit lagen die Gastgeber bereits deutlich mit 22:44 im Hintertreffen.

Nach dem Seitenwechsel dann riss sich die Mannschaft noch einmal zusammen. In dieser Phase konnten die Klever die Partie zumindest ausgeglichen gestalten und den dritten Abschnitt mit 16:15 sogar für sich entscheiden. Doch das hatte auf den Ausgang der Partie keinen Einfluss mehr. Die routiniert agierenden Gäste brachten den Vorsprung ohne große Schwierigkeiten über die Zeit und fuhren mit einem deutlichen Auswärtserfolg im Gepäck zurück in die Landeshauptstadt.

"Heute hat sich wieder einmal gezeigt, dass wir aufgrund der dünnen personaldecke die Spielzüge im Training nicht wirklich trainieren und damit automatisieren können. Das hatte uns der Gegner heute mehr als deutlich voraus", so Daute abschließend.

VfL Merkur Kleve: Kerenker (10 Punkte), Pitzner (13), Jazmati (9), Kalkes (15), Heinrichs (11), R. Daute (4), Kurth (6), Kacar (2).

Quelle: RP