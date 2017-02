Handball: Handball: UTuS in Bottrop -Merkur gegen Spitzenreiter

Nach einer Spielpause wartet am Sonntag die nächste Begegnung in der laufenden Landesliga-Saison auf die Handballerinnen des Uedemer TuS. Das Team von Coach Christian Dörr muss die Reise zum DJK Adler Bottrop antreten. Von Niko Hegemann

Anwurf ist um 15 Uhr in der Halle am Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop. Für beide Mannschaften ist die nächste Partie aufgrund der besonderen Konstellation in dieser Saison mit bis zu fünf Absteigern extrem wichtig.

Sogar die Damen aus der Schusterstadt können sich trotz 17:9-Punkten und Tabellenplatz drei noch nicht zurücklehnen, da auf Rang sieben, welcher schon zum Abstieg führen könnte, der TSV Bocholt mit nur vier Zählern weniger lauert. "Deswegen müssen wir diese Partie hochkonzentriert und mit derselben Intensität wie in den letzten Wochen bestreiten", warnt auch UTuS-Trainer Dörr.

Die Bezirksliga-Handballerinnen des VfL Merkur Kleve von Coach August Bockenhüser empfangen heute das Team den Tabellenführer vom SV Schermbeck. Anwurf in der heimischen Halle am Köstersweg in Kleve-Kellen ist um 16.30 Uhr.

Mit der Mannschaft aus Schermbeck wartet eine äußerst schwierige Aufgabe auf den Tabellensechsten. Die junge Mannschaft vom Spitzenreiter präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf als körperlich starke und sehr schnell spielende Einheit. Den Gästen kommt dabei insbesondere die gute Arbeit im Nachwuchsbereich zugute, welche seit vielen Jahren geleistet wird.

Quelle: RP