Lokalsport: Hömig gleicht nach Girnths Führung aus

Fußball-Oberliga: SV Hönnepel-Niedermörmter kommt gegen Baumberg über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Von Hans-Gerd Schouten

Für den SV Hönnepel-Niedermörmter wird es immer schwierigen, den Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga zu bestehen. Gegen die Sportfreunde Baumberg kamen die Mannen von Trainer "Schorsch" Mewes über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Die Führung von Florian Girnth nach 20 Minuten konnte Torjäger Robin Hömig fünf Minuten vor dem Pausenpfiff egalisieren. Entsprechend enttäuscht war der Coach: "Der Punkt hilft uns nicht weiter. Wir müssen jetzt die letzten vier Spiele gewinnen. Wir werden uns auf jeden Fall nicht hängen lassen."

Die erste Chance gehörte der Heimelf in der 9. Minute. Moritz Amler konnte nach einem guten Sololauf in letzter Sekunde gestoppt werden. Wenig später unterlief Dominik Borutzki ein dicker Patzer, es konnte aber noch so eben geklärt werden.

Der Ex-Hö.-Nie.-Spieler Gordon Weniger zeichnete für die Führung des SV verantwortlich (20.). Er vertändelte den Ball unnötig gegen Girnth, der mit einem Flachschuss die heimischen Anhänger jubeln ließ. Acht Zeigerumdrehungen später hatte Lukas Weiß auf der linken Seite freie Bahn. Sein Pass in die Mitte wurde abgefangen, er hätte es besser selbst versuchen sollen.

Daniel Boldt hatte maßgeblichen Anteil am Ausgleich in der 40. Minute. Sein Fehlpass hatte einen Freistoß zur Folge. Aus halblinker Position zog Hömig ab, gegen den noch leicht abgefälschten Schuss hatte Martin Hauffe keine Abwehrchance. Dieser Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt sehr bitter, eine Hö.-Nie.-Führung zur Pause wäre sicherlich günstiger gewesen.

Die Hausherren übernahmen zu Beginn des zweiten Durchgangs das Kommando, ohne jedoch Torgefahr heraufbeschwören zu können. Die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch, zu großen Chancen kam es aber nicht. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld, in den beiden Strafräumen tat sich herzlich wenig. Im weiteren Verlauf des Spiels gab es eine leichte Feldüberlegenheit für die Gäste, die aber nicht mit aller Macht auf eine Entscheidung zu ihren Gunsten drängten. Hö.-Nie. ließ den Zug nach vorne vermissen und musste bis in die Schlussphase auf Chancen für den so wichtigen Siegtreffer warten. Der wäre in der 87. Minute fast gefallen. Nach einer Kopfballvorlage von Boldt köpfte Luca Thuyl den Ball auf den Querbalken. Und dann wagte Ajdin Mehinovic noch einen Schlenzer, der auch über den Kasten flog. So blieb es beim insgesamt gerechten Remis, das Zittern um den Klassenerhalt geht auf dem "Acker" weiter.

SV Hönnepel-Niedermörmter: Hauffe, Bayram, Borutzki, Weiß, Boldt, Schneider, Seidel (63. Klein-Wiele), Mehinovic, Amler, Girnth, Thuyl.

Quelle: RP