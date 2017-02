Lokalsport: Jagd auf Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau II

Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1: SV Donsbrüggen, TuS 07 Kranenburg und SV Nütterden hoffen noch auf Ausrutscher der SGE II. Von Stefan Beisel

Die Reserve der SGE Bedburg-Hau führt die erste Gruppe der Kreisliga B mit vier Punkten Vorsprung an. Mit den Teams aus Donsbrüggen (vier Punkte Rückstand), Kranenburg (sechs Punkte Rückstand) und Nütterden (sieben Punkte Rückstand) hat die SGE drei starke Verfolger, die dem Team von Dominic Weber und Manuel Kamps das Leben möglichst schwer machen möchten. Auch Siegfried Materborn hat als Fünfter der Tabelle noch die Chance, in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Als punktloses Schlusslicht möchte die Klever DJK hingegen das Wunder vollbringen, die Klasse doch noch zu halten. Im Falle einer Aufholjagd wären der VfR Warbeyen und die SG Kessel/Ho.-Ha. II wohl mit in der Abstiegslotterie.

SGE Bedburg-Hau II

"Wir wussten, dass wir ein gutes Team haben", sagt Co-Trainer Manuel Kamps. "Eine Hinrunde ohne Niederlage hat uns allerdings überrascht. Insgesamt verlief die erste Halbsaison viel besser, als wir erwartet haben." Trotz des Vorsprungs von vier Punkten stapelt Kamps tief und möchte den Aufstieg nicht als Ziel ausgeben: "Nütterden und Donsbrüggen haben noch ganz andere Möglichkeiten als wir. Werden wir am Ende Dritter oder Vierter, sind wir auch zufrieden." Sollte am Ende allerdings doch der Aufstieg stehen, würde man sich im Lager der SGE sicherlich nicht beklagen.

TuS 07 Kranenburg

Als Tabellendritter zeigt sich TuS-Trainer Dragan Vasovic zufrieden: "Wir erfüllen mit dem dritten Platz die eigenen Erwartungen und haben Spaß an der Rolle, die anderen zu ärgern." Der Übungsleiter freut sich über die Fortschritte der Mannschaft und möchte sich in der Spitzengruppe etablieren: "Wir haben sehr gut trainiert, die Mannschaft ist motiviert und auch konditionell auf einem guten Level. Die Liga ist in der Spitzengruppe sehr ausgeglichen. Unser Ziel ist es, uns in der Gruppe um Donsbrüggen, Nütterden und der SGE zu halten."

SV Donsbrüggen

Als Absteiger aus der Kreisliga A ging der SV Donsbrüggen in die aktuelle Spielzeit der Kreisliga B. Trainer Frank Bleisteiner lobt die Arbeit der SGE und sieht noch Chancen, den Ligaprimus einzuholen: "Die SGE hat eine sehr starke Hinrunde gespielt. Unsere Hinserie verlief gut, aber nicht sehr gut. Das Ziel bleibt weiterhin der Aufstieg, den wir auch schon vor der Saison ins Auge gefasst haben. Die vier Punkte Rückstand sind aufzuholen und ich traue meinem Team zu, dies zu schaffen."

SV Nütterden

Trotz eines starken Ligastarts findet sich die Truppe von Trainer Joachim Böhmer nun sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter wieder. Mit Dennis Wanders verliert der SVN außerdem den besten Torjäger. "Mit der Platzierung bin ich unzufrieden", macht Böhmer klar. "Auch die letzten vier Partien waren nicht zufriedenstellend. Wir haben allerdings, mit Ausnahme von der Partie gegen Keeken, nicht schlecht gespielt. Einzig die Ergebnisse stimmten am Ende nicht." Der Übungsleiter hofft, den Wegfall von Wanders auffangen zu können und weiterhin oben mitzumischen: "Wir verlieren den Aufstieg nicht aus den Augen. Auch wenn es sehr schwer wird, werden wir alles dafür geben." Neben Wanders verließ auch Pascal Franke den SVN. Mit Till Swertz, Jan Johannes, Frederik Janssen, Jan Heymen, Alexander Reinders und Fabian Lemmen stoßen dafür gleich sechs A-Jugendliche zum Team.

Siegfried Materborn

Unter Neu-Trainer Ingo Pauls schaffte es die Elf aus Materborn auf Anhieb auf den fünften Tabellenplatz. "Wir mussten uns kennenlernen und einen kleinen Umbruch in der Mannschaft vollziehen. Mit der Hinrunde sind wir absolut zufrieden", so Pauls, dessen Team sich in der Winterpause mit Kevin Wanders und Viktor Mast verstärken konnte. "Wir haben zwei gute neue Leute und wollen nun noch offensiver spielen. Ein oder zwei Plätze soll es noch nach oben gehen."

SG Keeken/Schanz

Die Spielgemeinschaft aus Keeken, Schenkenschanz und Düffelward beendete die Hinserie auf Platz sechs. "Mit der Platzierung sind wir sehr zufrieden", erklärt Trainer Stefan Stang. "Wir haben gute und zum Teil überraschende Ergebnisse eingefahren." Würde der Platz verteidigt werden, wäre der Coach zufrieden: "Nach oben wird nicht mehr viel gehen. Wenn wir die gleiche Anzahl an Punkten holen und den sechsten Platz halten, wäre das gut."

SV Schottheide-Frasselt

Vor Saisonbeginn übernahm der Niederländer Huib Thelosen den SV Schottheide-Frasselt. Nach einem eher mäßigen Saisonstart, überzeugte das Team zum Ende der Hinrunde. "Wir mussten uns erst einmal an uns gewöhnen", erklärt Thelosen. Viele Studenten und einige Verletzungen sorgten dafür, dass der Übungsleiter nicht immer aus dem Vollen schöpfen konnte. Mit Patrik Moczygemba, Marius Emmers und Matthias Reinders stoßen nun drei neue Kicker hinzu, die die Personallage entspannen sollen. In der Rückrunde möchte die Truppe aus Schottheide weiter nach oben klettern. "Wir möchten am Ende der Spielzeit unter den ersten fünf Mannschaften landen. Das wird sicher nicht leicht, aber wir werden es versuchen."

BV DJK Kellen

Die Kicker des Kellener Ballspielvereins DJK überwintern auf Tabellenplatz acht. "Dort, wo wir aktuell in der Tabelle stehen, gehören wir auch hin", freut sich Trainer Jens van den Boom. "Wir sind mit dem Verlauf der Hinrunde sehr zufrieden. Unser Ziel war es, sich in der Liga zu festigen. Dies haben wir geschafft. In der Rückrunde möchten wir nun unseren Platz behaupten." Personell verändert sich im Team nicht viel, lediglich Moritz Mulder steht in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung. Der junge Kicker geht ab sofort in der dritten Mannschaft auf Punktejagd.

SV Bedburg-Hau II

Die SV Bedburg-Hau startete als Aufsteiger in die neue Spielzeit. Aktuell findet sich die Truppe von Trainer Sascha Heselmann auf dem neunten Tabellenplatz wieder. Spieler Rauol Winkels-Herding freute sich im Fupa-Wintercheck darüber, dass die Zielsetzung erreicht werden konnte. Die SV wollte demnach kein Aufsteiger sein, der gleich wieder um den Klassenerhalt kämpfen muss. Geht es nach Winkels-Herding, stellt die SV in der Rückrunde dem ein oder anderen Favoriten ein Beinchen und holt ähnlich viele Punkte.

SSV Reichswalde

In Reichswalde ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden. "Wir hatten uns mehr ausgerechnet. Viele Verletzungen haben dazu geführt, dass in vielen Spielen die nötige Qualität auf dem Platz fehlte und wir Spiele verloren haben, die wir eigentlich hätten gewinnen können", sagt Übungsleiter Okan Güden. "Für die Rückrunde ist unsere Zielsetzung klar, wir möchten mehr Spiele für uns entscheiden und eine gewisse Konstanz an den Tag legen."

Alemannia Pfalzdorf II

Vor der Saison verlor die Alemannia viele Spieler. "Wir haben viele junge Spieler dazu bekommen. Das ist eine schöne Sache, bringt aber manchmal auch Nachteile mit sich", sagt Trainer Walter de Jong, der mit dem Verlauf eigentlich zufrieden ist. "Das wir mit der neuen Truppe nicht gleich so viele Punkte holen werden, war von Anfang an klar. Wir haben viele gute Spiele, aber auch ein paar schlechte Spiele abgeliefert. Nun möchten wir an die gute Vorbereitung anknüpfen und in der Rückrunde fünf bis zehn Zähler mehr holen." Mit Eike Küsters und Marc Keßler (pausiert ein halbes Jahr) muss die Alemannia auf zwei Akteure verzichten. Mit Rene Ebben, Lars Thiel und Egor Strauch stoßen allerdings auch drei neue Kicker zum Team.

SV Asperden

Nach dem ersten halben Jahr in der ersten Gruppe der B-Liga, zieht Trainer Peter Fehlemann ein gemischtes Fazit: "Wir haben schon ein bisschen mehr erwartet. Schwache Trainingsbeteiligung und viele Verletzungen haben dazu geführt, dass wir nun weiter unten stehen." Auf die Dienste von Michal Kaczmarek und Jaroslaw Jaworski verzichtet die Mannschaft ab der Rückrunde freiwillig. Grund dafür waren diverse Verhaltensweisen, die der Coach nicht weiter tolerieren wollte. Mit Eike Küsters, David Schmitz und Daniel Ernst kann Fehlemann drei Neuzugänge verbuchen. Ziel des SVA bleibt weiterhin ein einstelliger Tabellenplatz: "Wir haben das Potenzial dazu und möchten unser Ziel erreichen."

SG Kessel/Ho.Ha. II

"So richtig zufrieden bin ich mit der Hinrunde nicht, ich kann aber ganz gut damit leben", beschreibt SG-Coach Jörg Janßen die Situation. "Unser Ziel war der Nicht-Abstieg. Mit dem aktuellen Tabellenplatz erreichen wir das Ziel." Die Elf hatte im Laufe der Spielzeit immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen und war oft auf die Hilfe der anderen Mannschaften des Vereins angewiesen. Mit acht Punkten hat man als 13. der Tabelle schon acht Punkte Vorsprung auf das punktlose Schlusslicht aus Kleve. "Wir schreiben auch die DJK Kleve nicht ab und verfolgen in der Rückrunde weiter das Ziel, am Ende mindestens auf Platz 14 zu stehen."

VfR Warbeyen

Magere sieben Punkte konnte der VfR bisher auf seinem Konto verbuchen. "Wir sind damit natürlich absolut unzufrieden", macht Trainer Uli van den Busch klar. Als Problem macht dieser vor allem die Position des Torhüters aus. Aufgrund von Arbeit oder Verletzungen stand so gut wie nie ein nomineller Keeper zur Verfügung. In der Rückrunde soll es nun weiter nach oben gehen: "Wir möchten besseren Fußball spielen und es schaffen, als Team zusammenzuwachsen." Van den Busch muss obendrein die Abgänge von Ahmed Karnat, Paul Braun und Rasim Shala verkraften. Mit Philipp Bayer schließt sich ein neuer Spieler der Truppe an.

DJK Rhenania Kleve

Ohne Punkte steht die Elf von Trainer Nils Nelissen auf dem letzten Platz der Tabelle. "So manch ein Verein hätte die Mannschaft sicherlich abgemeldet. Für uns war das kein Thema. Wir haben weiterhin eine gute Stimmung in der Mannschaft und geben jeden Sonntag alles", so Nellissen. Auch wenn die Arbeit mit den vielen Studenten weiterhin eine Herausforderung darstellt und der Trainer nie so wirklich weiß, welche Spieler zur Verfügung stehen, freut sich der Traner auf die Rückrunde: "Zum Ende der Rückrunde haben wir gute Leistungen gezeigt, die Winterpause kam ungelegen. Auch die Stadtmeisterschaft haben wir überraschend gut abgeschlossen. Nun wollen wir den Schwung mitnehmen und weiter um unser Ziel, den Klassenerhalt, kämpfen."

