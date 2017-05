später lesen Lokalsport Jetzt aber ganz schnell: Speed-Rodeo am Hamsfeld 2017-05-04T18:32+0200 2017-05-05T00:00+0200

"Es ist kein Reitturnier, wie die meisten es kennen", sagt Steffi Klammer mit Blick auf die "Speed-Rodeo-Veranstaltung", die am Samstag, 6. Mai im Pferdesportzentrum Landgut Steeg, Hamsfeld 24, in Issum ausgerichtet wird. Denn bei dieser Veranstaltung die an diesem Tage um 11 Uhr beginnt, werden durchweg schnelle Ritte gezeigt. Genauer gesagt wird in "Speed-Disziplinen" wie Barrel-Race (Tonnen-Rennen), Pole-Bendig (Slalom) oder Flag-Race (Fahnen-Rennen) gestartet. "Bullenreiten oder Wildpferdereiten gibt es beim Speed-Rodeo nicht", erklärt Klammer gegenüber unserer Redaktion. Allerdings gibt es verschiedene Startklassen. Von Stephan Derks