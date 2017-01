Tischtennis: Klever Bezirksligisten in Heimspielen favorisiert

TTV Goch will auch im zweiten Kreisderby punkten. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Bezirksliga Gruppe 1: TTVg WRW Kleve II - TV Voerde II (Samstag, 18.30 Uhr). Nicht über eine Punkteteilung kam das WRW-Team zum Auftakt beim Tabellenschlusslicht TTC Osterfeld hinaus. Den bereits in Oberhausen angestrebten ersten Sieg im neuen Jahr will die Mannschaft um Marius Küper im Heimspiel gegen den TV Voerde II nachholen. Der Klever Mannschaftsführer: "Im Hinspiel mussten wir uns Voerde geschlagen geben, dafür wollen wir uns nun revanchieren. Auch ohne Felix Kramer, der am Wochenende in der ersten Mannschaft aufschlagen wird, wollen wir einen klaren Sieg einfahren. Gegen den Tabellenvorletzten gehen wir zuhause als Favorit an die Platte!" Keine guten Erinnerungen hat das Klever Team an den ersten direkten Vergleich. Mit zweifacher Ersatzgestellung unterlagen die Gäste der Voerder Zweitvertretung nach einer 2:1-Auftaktführung letztlich mit 5:9.

DJK Rhenania Kleve II - TV Mehrhoog (Samstag, 18.30 Uhr). Ein Rückrundenauftakt nach Wunsch gelang dem zweiten Herrenteam der Klever Rhenania. Den Tabellenzehnten TV Voerde II verwies die Mannschaft um Daniel Marquard nach einem 2:4-Auftakt mit 9:5 in die Schranken. Mit dem siebten Saisonsieg rückte die DJK-Sechs in der Tabelle auf Rang drei vor. Zwei weitere Zähler auf der Habenseite strebt das Team im Heimspiel gegen den TV Mehrhoog an. Keine leichte Aufgabe! Spielen die Gäste um Marco Diederichs in der Turnhalle der Realschule Kleve wie beim 9:7-Sieg in Dingden in Bestbesetzung auf, wird die Rhenania gegen den Tabellensiebten nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zum Zuge kommen.

Herren-Bezirksklasse Gruppe 1: TTV Goch - SV Union Kevelaer-Wetten II (Samstag, 18.30 Uhr). Mit dem nötigen Quäntchen Glück entschied der TTV Goch den Lokalkampf beim TSV Weeze mit 9:6 zu seinen Gunsten. Einen weiteren Erfolg strebt das Team um Peter Niemann im Heimspiel gegen den SV Union Kevelaer-Wetten II an. Das Derby im Südkreis konnte die Sechs aus der Weberstadt nicht zuletzt dank einer 4:0 Bilanz der beiden TTV-Spitzen mit 9:3 gewinnen. Ohne den zum TTC Kranenburg abgewanderten Andy Weeren dürfte der zweite direkte Vergleich wesentlich ausgeglichener verlaufen.

