Lokalsport: Kleves Siegesserie gerissen

Landesliga, Gruppe 2: 1. FC Kleve - Spvgg. Sterkrade-Nord 1:3 (0:1). Eine ideenloser 1. FC Kleve verliert verdient gegen kämpferisch und spielerisch starke Gäste. Auch ein gegnerischer Platzverweis verhalf der Bresserberg-Elf nicht mehr. Von Maarten Oversteegen

Nach acht Siegen in Serie müssen die Rot-Blauen vom Bresserberg wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Sterkrade nutzten ihre Chancen konsequent und ließen wenig zu. Kleve dahingegen zeigte sich in den Zweikämpfen passiv und offensiv ideenlos. "Wir haben heute verdient verloren. Abgesehen von den ersten Minuten waren wir immer die unterlegene Mannschaft", sagt FC-Coach Umut Akpinar, der auf Mittelfeldmotor Niklas Klein-Wiele verzichten musste.

Dennoch zeigte sich der Tabellenführer anfangs siegeswillig. In der neunten Minute hatte Tim Haal die erste Gelegenheit. Sein Kopfball nach einem Freistoß von Fabio Forster aus dem Halbfeld aber verfehlte das Ziel knapp. Nur zwei Minuten später brachte sich Sterkrade unfreiwillig erneut in Gefahr: Durch einen Absprachefehler zwischen Innenverteidiger und Torwart rollte das Spielgerät nur wenige Meter am Tor vorbei. Von Beginn an machten auch die Gäste deutlich, dass sie Zählbares mitnehmen wollten. So näherten sich die Blau-Weißen in der 16. Minute erstmals an. Einen starken Schuss aus dem Rückraum von Top-Torschütze Oguzhan Cuhaci wehrte Ahmet Taner mit einer tollen Parade ab. Nach einem tollen Solo zog Rechtsaußen Jagalski wenige Minuten später in die Mitte, schoss hoch in die linke Ecke und zwang Taner erneut zu einer Glanzparade. In der 27. Minute musste der Schlussmann, der unter der Woche seinen Vertrag verlängerte, jedoch hinter sich greifen. Als Resultat einer tollen Kombination landete der Ball zentral im Strafraum, wo Marcel Vogel den Ball zur Führung über die Linie drückte. Zwei Distanzschüsse von Haal (34.) und Nedzad Dragovic (36.) brachten den Ausgleich vor der Pause nicht mehr.

Doch auch nach dem Wechsel konnte die Elf von Akpinar dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken. In der 50. Minute kam Sterkrade zu einer guten Chance zum 2:0. Der zentrale Schuss nach flinkem Doppelpass konnte erneut vom starken FC-Keeper entschärft werden. In der 55. Minute aber agierte Sebastian van Brakel zu passiv und musste zusehen, wie Cuhaci nach einem Einwurf mit einem Vollspannschuss in die rechte Ecke zum 2:0 einschoss. Für die Schwanenstädter wirkte das allerdings nicht wie ein Weckruf. Die Akpinar-Balltreter waren weiterhin nur nach Standards oder Fehlern der Gäste gefährlich. In der 60. Minute sprintete Jan-Luca Geurtz über die linke Seite, wo sich der herauseilende Torwart Ergin verschätzte und so für ein freies Tor sorgte. Geurtz aber stand zu weit vom Tor entfernt und konnte keinen Druck mehr auf den Ball ausüben. Hoffnung machte den Klevern dahingegen ein Platzverweis der Gäste. In der 78. Minute verließ Vogel das Spielfeld, nachdem er für ein Foul an der Strafraumkante seine zweite gelbe Karte gesehen hatte. Den darauffolgenden Freistoß hob Dragovic nicht über die Mauer.

Zu einer Chance aufs Comeback verhalfen die Gäste den Klevern in der 85. Minute. Torwart Ergin brachte einen hohen Ball nicht unter Kontrolle, sodass dieser vor die Füße von Kürkciyan fiel, der zum 1:2 traf. Da Kleve nun alles in den Ausgleich investierte, entstanden immer wieder Räume für den Gegner. Die wusste Sterkrade zu nutzen, als Cuhaci pfeilschnell über die rechte Seite sprintete und einen maßgenauen Pass in die Mitte auf Tempes spielte. Der eingewechselte Verteidiger sorgte mit seinem Tor in der 88. Spielminute für die Entscheidung in einem ansehnlichen Spiel.

Quelle: RP