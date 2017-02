Leichtathletik: Kreis-Crossmeisterschaften: Gocher Läufer gut platziert

In Straelen wurden die Kreis-Crossmeisterschaften ausgetragen. Bei tollen Wetterbedingungen stellten sich die Gocher Läufer der anspruchsvollen Strecke und erzielten tolle Platzierungen.

Für die Mädchen der Altersklasse U14 betrug die Laufstrecke 2.240 m. Hier konnte Julia Bockhorn (W12) als Gesamt-Vierte die Ziellinie überqueren. Sie hatte sich das Rennen sehr gut eingeteilt und beendete ihren Lauf nach 10,43 min, womit sie in ihrem Jahrgang Kreismeisterin wurde. Knapp 50 Sekunden nach ihr und damit als Zehnte lief Kiana Reif ins Ziel ein. Für sie war dies der erste Start im Viktoria-Dress, welchen sie toll meisterte.

Als dritte Starterin war Hanna Licznerska mit von der Partie, sie beendete ihren Lauf nach 13,36 min. In der Mannschaftswertung dürften damit diese drei Nachwuchsläuferinnen ebenfalls Kreismeister geworden sein; die offizielle Auswertung und Ehrung der Kreismeister steht noch aus.

Im Lauf über 3.360 m gingen Kai Schmidt und Karsten Janßen an den Start. Von Beginn an übernahm Kai die Spitzenposition und setzte sich vom Verfolgerfeld ab; den Sieg und den Kreismeistertitel gab er nicht mehr aus der Hand. Karsten, der sich auf dem dritten Rang einreihte, konnte diese Position ebenfalls bis zum Schluss behaupten. Nach 11,29 min sowie 12,41 min liefen die beiden Viktorianer ins Ziel ein.

Für Noah van Sambeck (mU16) sowie Maxine Müller (wU18) betrug die Laufstrecke 3.800 m. Noah fand schnell seinen Laufrhythmus und konnte als Gesamt-Fünfter ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Seine Zielzeit betrug 16,10 min, womit er in der Altersklasse M14 Kreismeister wurde. Auch Maxine rief ihr Leistungsvermögen ab und beendete ihren Lauf als Elfte mit einer Zeit von 17,03 min; auf Kreisebene belegte sie damit einen tollen 2. Platz.

Gleich sieben Viktorianer traten schlussendlich über die Mittelstrecke von 5.450 m an. Diana Köster, Silke Haschberger, Silke Flören, Andreas Janßen, Ludger Theis, Andreas Schefthaler sowie Thomas Beaupoil bewältigten den anspruchsvollen Parcour und die drei Bergpassagen mit Bravour.

Folgende Ergebnisse konnten sie auf Kreisebene erzielen:

Diana Köster (W45): 2. Platz in 26,07 min; Silke Haschberger (W45): 3. Platz in 26,23 min; Silke Flören (W35): 1. Platz/Kreismeisterin in 26,28 min; Andreas Janßen (M45): 4. Platz 4 in 23,48 min;Ludger Theis (M45): 5. Platz in 25,41 min;Andreas Schefthaler (M45): 7. Platz in 26,54 min; Thomas Beaupoil (M55): 2. Platz in 27,40 min.

Quelle: RP