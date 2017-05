Lokalsport: Kreisliga A: Erfgen kassiert sechs Treffer in Vernum

Die Partien in der Kreisliga A mit Beteiligen der Nord-Teams: Von Roland Baumann

SG Kessel/Ho.-Ha. - BV Wissel 3:2. Bis zur 75. Minute sah der Gast aus Wissel mit einer 2:0-Führung im Rücken wie der sichere Sieger aus. Dann aber bewies die SG, deren Abstieg nur noch theoretisch vermeidbar ist, Moral und drehte das Spiel noch in der Schlussphase durch Treffer von Peter Bodden (75.), Henning Kuypers (80.) und Martin Peeters (90.+2). Dementsprechend schlichen die Würzler-Schützlinge mit hängenden Köpfen vom Platz. Nachdem die Gastgeber den besseren Start erwischt hatten, kam der BV Sturm besser ins Spiel und zog nicht unverdient in Front. In Halbzeit zwei gab es zunächst Chancen hüben wie drüben und mit dem 0:2 in der 70. Minute schien das Spiel entschieden. Wissel war nicht mehr so konzentriert und die SG nutzte die Gunst der Stunde.

Concordia Goch - SV Bedburg-Hau. Wegen Mannschaftsschwierigkeiten musste der SV Bedburg-Hau die Partie absagen. Das Spiel wird mit 2:0-Toren und drei Punkten für die Concordia gewertet.

GW Vernum - Rheinwacht Erfgen 6:2. Die Grün-Weißen drückten von der ersten Minute an dem Spiel ihren Stempel auf und drängten die Rheinwacht, die freilich auf Konter lauerte, in die eigene Hälfte zurück. Malte Heitbrede gelang in Minute 19 der Führungstreffer, bei dem es bis zur Pause blieb. Nach dem Seitenwechsel schossen sich die Vernumer in einen wahren Rausch. Zweimal Christoph Dickmans (47., 51.), Johannes Terhorst (58.), wiederum Heitbrede (64.) und Philipp Stutzinger (70.) schraubten das Resultat auf 6:0.In der Schlussphase gelang den in der zweiten Halbzeit völlig überforderten Gästen durch Christian Ploenes (85.) und Henrik Schümmer (90.+2) Ergebniskosmetik. "Ich ärgere mich weniger über die ausgelassenen Torchancen als über die individuellen Fehler bei den Gegentoren", war Vernums Trainer Sascha Heigl trotz des wichtigen Dreiers nicht restlos zufrieden.

Uedemer SV - SV Rindern 0:2. "Verdient verloren", so fasste Uedems Obmann Pele van Aerssen zusammen. "Vom Einsatz und Kampf muss man im Abstiegskampf mehr erwarten", tadelte der FO die Schwarz-Gelben, die weiter um die A-Liga zittern müssen. Rindern war Spiel bestimmend, machte die Tore aber erst in der Schlussphase und in Unterzahl. Nach gut einer Stunde wurde Rene Timmer des Feldes verwiesen. Dennoch blieb Rindern tonangebend und fuhr durch Treffer von Sakan (84.) und Bahri Kera (90.) den Sieg ein.

Arm. Kapellen/Hamb - DJK Appeldorn 2:1. Zwar reiste die DJK mit leeren Händen nach Hause, aber dennoch war Coach Jens Hoffmann wesentlich besserer Stimmung als noch am Sonntag nach dem 0:3 gegen Wido. "Heute haben wir alles versucht. Nur das Quäntchen Glück hat zum Punkt gefehlt", meinte Hoffmann, dessen Team durch zwei individúelle Fehler, die Mario Möllecken (13.) und Frank Boos (28.) eiskalt bestraften, zurück lag. Nach dem Seitenwechsel gab es für die DJK nur noch das Spiel Richtung Arminen-Gehäuse, doch zu mehr als dem Anschlusstor durch Matthias Jastrzebski (87.) sollte es nicht reichen.

Quelle: RP