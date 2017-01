Reitsport: Lemmer siegt im schweren Springen

Reitsport: Auch das dritte Springturnier der hochkarätigen Winterturnierserie beim Pfalzdorfer Nationenpreisreiters Holger Hetzel schloss als gelungene Veranstaltung ab. Von Stephan Derks

Turnierleiter Holger Hetzel und der Vertreter der Mera-Tiernahrung GmbH aus Kevelaer, Premiumpartner der MERADOG Winterturnierserie, lehnten sich entspannt zurück. Denn auch das dritte Springturnier auf der Reitanlage des Nationenpreisreiters an der Pfalzdorfer Buschstraße konnte als höchst erfolgreich einsortiert werden, dessen Höhepunkt auch hier die Springprüfung der Klasse S* darstellte. Dieses Mal war es der für die Reitgemeinschaft Hausdorp startende Oliver Lemmer, der diese höchst dotierte Springprüfung im Rahmen der Kader-Pferdeleistungsschau für sich entschied. Strafpunktfrei lenkte der mehrfache rheinische Meister bei den Junioren, jungen Reitern und Senioren, der zudem mit Erfolg an deutschen Meisterschaften teilnahm und Deutschland auch bei europäischen Wettbewerben vertrat, den 10jährigen westfälischen Wallach Luke (Lord Weingard/Gracieux) in Bestzeit über die passablen von Peter Schumacher erstellten Hindernisse. Keine Chance für den ehemalige Mannschaftseuropameister Markus Merschformann (Laer), zugleich Bundestrainer Springen der Junioren und Jungen Reiter, der gleichfalls fehlerfrei im Sattel des Holsteiners Carefino (Carentinoi/Corofino I) unterwegs war, an die Zeit des Lohmarers heranzukommen. Gleiches Schicksal teilte auch der für den RV von Bredow Keppeln startende Tobias Thoenes, der zwar auch den technisch sicherlich sehr anspruchsvollen Parcours mit dem in Oldenburg gezogenen Wallach Check me out (Contendro II/Wendkreis) fehlerfrei überwand, sich allerdings mit Rang vier in diesem Springen "zufrieden" geben musste. Gestartet wurde der Turniertag in Pfalzdorf mit seinen insgesamt neun Prüfungen mit der Springpferdeprüfung der Klasse A* in der, ebenso wie in den Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse, Rittigkeit und Springmanier in den Fokus der Beurteilung der Nachwuchspferde gestellt wurde. Dabei saßen mit Carsten Rotermund, Richter und Teammitglied der Stuttgarter German Masters, Reitmeister Karl-Heinz Streng und dem gleichfalls international versierten Turnierrichter Peter Schmerling in der dritten Auflage der Winterturnierserie ein völlig neues Expertentrio am Richtertisch. Goldschleife auf A*-Niveau für die 2012 geborene Coco Chanel M (Christallo II/Pro Ratio), die vom Wettener Gottfried Mevissen gezogen und in dessen Besitz sich die Stute auch befindet. Im Sattel Tobias Thoenes, der für die Vorstellung des Youngsters eine Wertnote (WN) von 8.40 (8 = gut) erhielt. Höchstnote des Turniers (WN 8.60) für Oliver Lemmer, der in der Springpferdeprüfung der Klasse L den 5jährigen Holsteiner Wallach Curry King (Cosido/Con Air) unter dem Sattel vorstellte. Bereits hier bewies Lemmer, der fast wöchentlich bei Turnieren präsent und seit 15 Jahren in schweren Klassen reitet das er es versteht, Pferde auf hohem Niveau auszubilden und sie in ihren jeweiligen Klassen erfolgreich vorzustellen.

Stichwort erfolgreich: Das war im Rahmen des Kaderturniers zweifellos auch die Keppelner Amazone Carina-Madeline Janßen, die sich insgesamt sechs Mal platzieren konnte, wobei sie die erste Abteilung der Springprüfung der Klasse L gar für sich entschied. Fortgesetzt wird die Winterturnierserie mit dem fünften Turnier, das am 15. Februar ausgerichtet wird.

Quelle: RP