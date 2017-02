Tischtennis: Ligaprimus VCE zu stark für SVB

Volleyball: Derber Rückschlag für Gocher Sechs in der Damen-Bezirksklasse Von Fritz Holtmann

Bezirksliga-Frauen: SV Bedburg-Hau - VCE Geldern II 0:3 (9:25, 18:25, 17:25): Völlig machtlos musste Haus gesundheitlich angeschlagene und damit nicht einsatzfähige Spielertrainerin und Zuspielerin Petra Stockhorst auf der Trainerbank verfolgen, wie ihre Schützlinge im Auftaktsatz des Kreisderbys gegen Ligaprimus VCE Geldern böse unter die Räder kamen. Zuerst bei 2:6, danach bei 5:14 bat sie ihr Team zu Auszeiten und konnte trotzdem nicht verhindern, dass die Gäste weiter auf dem Vormarsch blieben. Bis 21:5 diktierte der in allen Belangen klar überlegene Spitzenreiter weiter das Netzgeschehen, bis er selbst seinen Kurs zum deutlichen 25:9 und zur 1:0-Führung durch einen Aufschlagfehler unterbrach. "Der erste Satz war nur zum abhaken", beschönigte Stockhorst nichts. Erst in den anderen Durchgängen sah ihr Team im Duell mit dem dann in Annahme und Abwehr, am Netz und vor allem am Aufschlag nun nicht mehr so konzentriert agierenden Spitzenreiter zeitweise besser aus. Das zuvor im Angriff oft zu harmlose SVB-Team punktete jetzt selbst und profitierte zugleich auch von vielen Punktgeschenken Gelderns. Der zuvor offensichtliche spielerische Klassenunterschied zwischen Hau und dem VCE, der klar auf Kurs Richtung Rückkehr in die Landesliga ist, wurde jeweils ab den zweiten Dritteln der Schlusssätze wieder deutlich. Ab 16:16 im zweiten und ab 12:13 in dritten Satz musste Hau den VCE ziehen lassen.

SVB: Pouryamont, Ebben, Pohl, Bovet, Golibrzuch, Ziems, Petrachi, Garbelmann, Stockhorst, Ripkens.

Bezirksklasse - Damen: MSV Duisburg - 1.VBC Goch 3:0 (25:11, 25:13, 28:26): Früh zeichnete sich im Duell zwischen dem MSV und dem Tabellendritten Goch ab, dass die VBC-Sechs nicht mit den guten Aufschlägen und der im Angriff unorthodoxen Spielweise mit oft aus dem Stand geschlagenen Bällen zurecht kam. "Wir waren nicht beweglich genug und dann mit zunehmender Spieldauer auch frustriert", stellte Gochs Coach Hermann Kemper fest, der mit "Jojo" Ebben und Hanna Westheider zwei wichtige Stammspielerinnen ersetzen musste. Das Fehlen des Duos in Annahme, Abwehr und Aufbau sowie am Aufschlag konnte das VBC-Team nie kompensieren. "Erst im dritten Satz flackerte bei uns noch einmal Widerstand auf", sagte Gochs Coach, dessen Schützlinge gegen den MSV insgesamt gesehen ihre absolut schwächste Saisonleistung zeigten.

VBC: van de Loo, Krauß, Zeich, Kirsten, Peters, Hoffmann, Swenne.

Quelle: RP