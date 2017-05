später lesen Lokalsport Mannschaft soll ihr anderes Gesicht zeigen 2017-05-04T18:33+0200 2017-05-05T00:00+0200

Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: SV Scherpenberg - 1. FC Kleve II (So., 15.15 Uhr). Am Sonntag gastiert die Klever Reserve beim aktuellen und unangefochtenen Tabellenführer SV Scherpenberg. Trotz der deutlichen Niederlage am Dienstagabend beim FC Meerfeld (1:5) will Trainer Umut Akpinar die drei Punkte beim Ligaprimus aber nicht herschenken. "Wir gehen in jedes Spiel und wollen drei Punkte holen, egal ob gegen Platz 1 oder Platz 15 oder 18", sagt Akpinar. Verzichten muss er neben Robin Deckers (Knieverletzung) auf Fabian van Beusekom, Nico Mölders, Merlin Pastoors und Murat Dogu. "Wir haben aber genug Personal und wollen in Scherpenberg ein anderes Gesicht als in Meerfeld zeigen", fordert Akpinar seine Schützlinge auf.