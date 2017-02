Lokalsport: Mehr Hoffnung als Punkte

Fußball-Kreisliga A: Der BV Sturm Wissel kämpft erneut gegen den Abstieg / Trainer Würzler geht am Saisonende. Von Roland Baumann

Nachdem sie in der vergangenen Saison quasi in letzter Sekunde den Klassenerhalt feiern konnten, wollten die Kicker des BV Wissel in dieser Spielzeit "nichts mit dem Abstieg zu tun haben". Nach fünf Spieltagen hatten die Dünenkicker mit zwei Siegen und einem Unentschieden schon sieben Zähler gesammelt. Alles lief nach Plan, die Fußballwelt in Wissel war in Ordnung. Doch der 3:2-Erfolg gegen den Uedemer SV am vierten Spieltag sollte der bislang letzte Dreier in dieser Saison bleiben. Fortan gab es eine Niederlage nach der anderen für die Rot-Weißen, die sich nur noch drei Unentschieden gegen Ende des ersten Teils der Serie erkämpfen konnten.

"Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, dass alles falsch gelaufen ist, was falsch laufen konnte", blickt Spielertrainer Martin Würzler auf die "viel zu magere Ausbeute". "Irgendwann steht man nicht umsonst auf dem vorletzten Tabellenplatz", sagt Würzler, dessen Team häufig an der mangelhaften Chancenverwertung scheiterte. "Wir hatten einige Mal mehr Torchancen als unser Gegner", berichtet der Wisseler Coach von einigen unglücklichen Niederlagen, bei denen aus den sich bietenden Möglichkeiten zu wenig gemacht wurde, aber auch die hohe Fehlerquote im Spielaufbau eine Rolle spielte. Bei der Produktion der Fehler wechselten sich die Spieler reihum ab. "Das war immer jemand anderes. Da waren einfache Fehler dabei. So wurde der Ball in den Fuß des Gegners gespielt und schon ging der Schuss nach hinten los", weiß Würzler, dass sein Team somit mehrmals unnötig in Rückstand geriet. Und da bei einer Niederlagenserie das Selbstbewusstsein nicht stark ausgeprägt ist, wurde die Abwärtsspirale ausgelöst, weil mit dem Rückstand die Köpfe schnell nach unten gingen. "Dann wurde es immer schwerer", berichtet Würzler.

Das letzte Spiel vor der Winterpause macht den Wisselern jedoch wieder Mut. Gegen Vernum machten die Dünenkicker aus einem 1:4-Rückstand zwischenzeitlich eine 5:4-Führung, um sich wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit doch noch mit einem 5:5 begnügen zu müssen. "Die Mannschaft ist intakt", ist Martin Würzler überzeugt, dass seine Mannen das Potenzial zum Klassenerhalt haben. "Die Spieler haben sich zusammengerissen und hart und viel trainiert", glaubt Würzler, dass die Grundlage für eine erfolgreichere Rückrunde in der Vorbereitung gelegt wurde. Zudem verstärkt Alexander Menke den Kader des BV Sturm. "Ein kampfstarker Sechser, der uns gut zu Gesicht steht", beschreibt Martin Würzler den Neuzugang von Germania Wemb. Die Wege von Würzler und Wissel werden sich am Saisonende trennen. Bis dahin wird Martin Würzler alles geben, damit in Wissel auch in der nächsten Saison A-Liga-Fußball geboten wird.

Quelle: RP