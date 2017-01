Basketball: Merkur feiert den zweiten Saisonerfolg

Basketball-Landesliga: Überraschend deutliche 42:66-Heimniederlage für den TV Goch gegen TV Grafenberg. Merkur Kleve setzt sich unerwartet mit 105:77-Auswärtserfolg beim Osterather TV durch. Von Per Feldberg

Nach dreiwöchiger Pause fand am vergangenen Wochenende der 12. und damit letzte Spieltag in der Hinrunde der Basketball-Landesliga statt. Dabei konnte der VfL Merkur Kleve mit einem am Ende deutlichen 105:77-Auswärtserfolg beim Osterather TV seinen zweiten Saisonerfolg feiern.

Schon zu Beginn der Saison hatte Trainer Ralf Daute darauf hingewiesen, dass die ersten Wochen der neuen Spielzeit für den Landesliga-Aufsteiger aufgrund der stark veränderten Personalsituation sehr schwierig sein würden und das Team vermutlich erst im neuen Jahr sein wahres Gesicht zeigen werde. Und dieses bekam der direkte Konkurrent Osterath dann auch zu sehen.

Zwar konnten die Merkurianer erneut mit nur sieben Akteuren anreisen, doch erstmals konnte Coach Daute in dieser Saison auf seine "Allzweckwaffe" Danny Jazmati zurückgreifen. Und der Rückkehrer zeigte dann direkt im 1. Viertel wie wertvoll er für das Team ist und trug erheblich zur 26:19-Führung nach zehn Minuten bei. Und auch im zweiten Viertel bestimmten die Gäste das Geschehen auf dem Parket. Besonders Distanzschütze Florian Kalkes lief zu Höchstform auf und war von der Abwehr des TV nicht zu stoppen. Auf insgesamt 37 Punkte, davon sieben Drei-Punkte-Würfe, schraubte Kalkes sein Punktekonto bis zum Spielende hoch.

"Florian hat wohl die bisher beste Partie seiner Karriere abgeliefert und seinen Teil zu unserem Erfolg beigetragen", sparte Ralf Daute nicht mit Lob nach der Partie. Zur Halbzeit führte Merkur mit 48:36 und baute direkt nach dem Seitenwechsel diese Führung sogar auf 60:36 aus. "Danach war das Match im Grunde entschieden", analysierte Daute den Lauf seines Teams. In der verbleibenden Zeit spielte Kleve routiniert die Partie zu Ende und baute, für den Fall eines direkten Vergleiches am Saisonende, sein Punktepolster schon einmal auf 32 Zähler aus. Zugleich verließen die Schwanenstädter seit Wochen wieder die Abstiegsränge.

VfL Merkur Kleve: Jazmati (17 Punkte), Kerenker (11), Kalkes (37), Willemsen (24), Daute, Yuliyanow (16).

Eine überraschend deutliche Heimspielniederlage musste dagegen der TV Goch hinnehmen. Im Duell mit dem Tabellennachbarn TV Grafenberg unterlag der TV deutlich mit 42:66.

"Wenn wir am Ende nicht noch einige Dreier getroffen hätten, wäre das Ergebnis wohl noch deutlicher ausgefallen", erklärte Spieler Markus Wagner nach der Partie.

Ohne ihren aus privaten Gründen verhinderten Spielertrainer Heiner Eling gelang den Gastgebern zunächst ein guter Start in die Partie. Mit 10:0 führten die Gocher nach sechs Minuten Spielzeit. Dann stellten die Gäste aus der Landeshauptstadt jedoch von einer Ball-Raum- auf eine Mann-Mann-Verteidigung um. Und damit hatten die Gastgeber so ihre Probleme. Zwar konnte das erste Viertel noch mit 12:10 gewonnen werden. Doch im zweiten Spielabschnitt drehten die Gäste die Partie.

"Bei und haben dann viele Dinge nicht gepasst. Wir haben die Geduld im Angriff verloren und zu viele Bälle abgeschenkt", so Markus Wagner. Grafenberg nutzte diese Schwächen konsequent aus und führte zur Halbzeit knapp mit 29:26.

"Im dritten Viertel sind wir als Team dann komplett auseinandergebrochen. Es hat einfach vorne wie hinten nichts mehr gepasst. In zehn Minuten haben wir nur vier Punkte erzielen können während der Gegner auf 21 kam. Da war die Partie gelaufen", analysierte Wagner die wohl spielentscheidende Phase. Zu allem Überfluss verletzte sich in den Schlussminuten der Partie auch noch Mark Goertz auf Gocher Seite. Der Stammspieler wird wohl wegen einer Bänderverletzung bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen.

TV Goch: Schulz (2), Fateh (4), Goertz (17), Poppinga (2), Rhode (2), Wagner (3), Diene (6), Navel (6).

