Basketball: Merkur kämpft um den Klassenerhalt

Basketball-Landesliga: Kleve daheim gegen TG Düsseldorf. TV Goch spielt bei TV Osterath. Von Per Feldberg

In der Basketball-Landesliga kann Aufsteiger VfL Merkur Kleve am kommenden Samstag einen wichtigen Schritt in Richtung des angestrebten Klassenerhaltes machen. Um 18 Uhr empfängt die Mannschaft um Spielertrainer Ralf Daute die zweite Mannschaft der TG Düsseldorf in der Sporthalle des Freiherr-von-Stein-Gymnasi-ums. Der Gast aus der Landeshaupstadt hat mit sechs Punkte ebenso viele Zähler auf seinem Konto wie es die Merkurianer haben. Mit einem Heimerfolg könnte der VfL wichtige zwei Punkte Differenz zwischen sich und den direkten Kontrahenten legen.

Das dies möglich ist bewiesen die Klever im Hinspiel. Mit 81:71-Erfolg setzten sich die Klever, die seinerzeit nur mit einer Rumpftruppe in Düsseldorf antreten konnten, dort die Oberhand. Seit der Winterpause kann Ralf Daute jedoch nun wieder auf alle Spieler des Kaders zurückgreifen. Damit gehen die Gastgeber sogar als leichter Favorit in die Partie. "Wir wollen uns endlich wieder für unsere guten Leistungen belohnen und gegen Düsseldorf einen Sieg einfahren", gibt der Spielertrainer die Marschroute vor.

Eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet auf das Team des TV Goch. Denn die Mannschaft von Spielertrainer Heiner Eling muss zum Tabellenletzten der Liga, dem TV Osterath. Dennoch warnt der erfahrenen Coach vor Überheblichkeit.

"Wir haben in dieser Spielzeit schon einmal gegen einen Tabellenletzten verloren. Deshalb muss die Mannschaft gewarnt sein. Nur wenn wir, wie in der Vorwoche, von Beginn an konzentriert zu Werke gehen können wir in Osterath bestehen".

Zudem sollte auch das Hinspiel den Gocher als Warnung dienen. Am fünften Spieltag gab es nur einen knappen 77:75-Heimerfolg gegen Osterath.

Quelle: RP