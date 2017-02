Handball: Merkur Kleve verkauft sich teuer

Handball-Bezirksliga: 15:22-Niederlage beim Tabellenzweiten SV BW Dingden. Von Niko Hegemann

Für die Bezirksliga-Handballerinnen des VfL Merkur Kleve stand am Sonntag eine schwierige Aufgabe auf dem Programm. Das Team von Coach August Bockenhüser musste die Reise zum Spitzenteam vom SV BW Dingden antreten. Dort verkaufte sich die Mannschaft aus der Schwanenstadt gut, musste letztendlich jedoch mit einer 15:22-Auswärtsniederlage den Kürzeren ziehen.

Die Vorzeichen der Begegnung standen dabei für die Merkur-Damen allerdings nicht sonderlich gut: so musste Bockenhüser aufgrund der Semesterferien auf einige Studentinnen verzichten. Dadurch stand in der noch angeschlagenen Denise Reintjes lediglich eine Auswechselspielerin im Kader. Zudem fuhr Torhüterin Christina Marschall mit einer Knieverletzung zwar mit nach Dingden, konnte aber nicht in das Geschehen eingreifen.

Dennoch schafften es die Klever, einen ausgezeichneten Start in die Partie hinzulegen und sie ausgeglichen zu gestalten. "Hier haben wir die taktischen Vorgaben, hinten stabil zu stehen und vorne lange den Ball in unseren Reihen zu halten, konsequent und gut umgesetzt", lobte Bockenhüser. Folgerichtig lautete der Zwischenstand nach einer Viertelstunde 3:4 aus Sicht der Gäste. Darauf folgte dann aber eine Tempoverschärfung des Favoriten, der sich nach einigen Ballverlusten der Merkur-Damen eine 8:6-Führung erarbeitete. Dem konnten die Klever aber ihrerseits einen kleinen Zwischenspurt entgegensetzen und wiederum auf 6:8 verkürzen. "In dieser Phase hat sich schon gezeigt, dass wir -wie im gesamten Spielverlauf- eine hervorragende Einstellung und einen guten Teamgeist an den Tag gelegt haben", so Bockenhüser. Schließlich ging es mit einem 9:13-Rückstand in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff erwischten zunächst die Gastgeberinnen den besseren Start, taten sich aber weiterhin schwer gegen die robuste und bewegliche Abwehr der Klever. Außerdem sorgte Torhüterin Claudia Gretschel-Thissen mit einigen erstklassigen Paraden dafür, dass der Rückstand nicht zu groß wurde. Da allerdings auch den Merkur-Damen im Angriff anzumerken war, dass gegen die körperlich stärkeren Damen des Tabellenzweiten etwas die

Durchschlagskraft fehlte, kam bis zum Ende der Begegnung nicht mehr allzu viel Spannung auf und Dingden gewann letztendlich verdient mit 22:15.

Das Fazit des Trainers fiel dennoch positiv aus: "Wir haben uns heute trotz eines dünn besetzten Kaders teuer verkauft und gegen ein Spitzenteam der Liga über weite Strecken gut mitgehalten!"

Erfolgreichste Werferin auf Seiten des Tabellensechsten war Rückraumschützin Antje Pastoors, der sieben Treffer gelangen.

In der kommenden Woche wartet eine nicht minder schwierige Aufgabe auf die Merkur-Damen: es geht gegen den aktuellen Tabellenführer aus Schermbeck, der knapp vor Dingden an der Spitze rangiert.

Merkur Kleve: Claudia Gretschel-Thissen (Tor)- Antje Pastoors (7 Tore), Kathrin Fey (4), Mara Kraume (3/davon 2 Siebenmeter), Meike Kessler (1), Monika Reintjes-Engelen, Nina Deutsch, Denise Reintjes.

Quelle: RP