später lesen Tischtennis Pflichtsieg für Spitzenreiter DJK FOTO: Stade FOTO: Stade Teilen

Twittern





2017-02-09T17:26+0100 2017-02-10T00:00+0100

Damen-Verbandsliga: TTC Union Mülheim - DJK Rhenania Kleve (Sa.). Vor einem Pflichtsieg stehen die Verbandsligadamen der DJK Rhenania Kleve am kommenden Samstag. Beim TTC Union Mülheim ist der Tabellenführer einmal mehr der deutliche Favorit. Schon der erste Vergleich endete mit 8:2 zu Gunsten der Rhenanen. Zwar verzichtete der TTC in der Hinrunde auf die etatmäßige Nummer zwei, Katja Wehren, doch sollte der Ligaprimus auch im Falle ihres Aufschlagens kaum in Verlegenheit gebracht werden können. So erlaubt das Duell einen Blick auf die aktuellen Einzelleistungen, bei denen besonders Agnes Sobilo bei erst einer Niederlage gut abschneidet. Auch Ersatzspielerin Lea Vehreschild kommt an den hinteren Positionen auf eine 4:1-Bilanz und Jessica Jürges, Nummer zwei im DJK-Team, glänzt nach den ersten drei Rückrundenpartien mit 5:2-Spielen. Von Liza-Marie Siegmund