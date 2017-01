Tischtennis: Rhenania baut Spitzenposition aus

Tischtennis: WRW schlägt den Meidericher TTC mit 9:2. BV DJK Kellen punktet gegen Spitzenreiter BSV Wesel-Flüren. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: DJK Rhenania Kleve - TTV Hamborn 2010 9:3 (31:15-Sätze). Doppelten Grund zum Jubeln hatten am zweiten Spieltag der Rückrunde die DJK-Herren. Zum einen schlug das Team um Simon Jansen den TTV Hamborn 2010 auch in heimischer Umgebung deutlich, zum anderen patzte der TSV Bottrop. Der Tabellenzweite verlor das Verfolgerduell gegen den PSV Oberhausen überraschend mit 6:9. Durch die Bottroper Heimniederlage konnte die bislang souveräne Klever Rhenania ihren Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Wie im Hinspiel kam der Spitzenreiter gegen den ohne Erdal Atmaca und Patrick Schüring aufspielenden Hamborner Fusionsclub zum Auftakt allerdings nicht so richtig in Schwung. Drei Siegen standen überraschenderweise drei Niederlagen gegenüber. Im Doppel siegten sowohl Andreas Bolda/Simon Jansen (Wilhelm Kieselmann/Orhan Aydin) als auch Johannes Kirchner/Marcel Schenk (Christian Dick/Holger Mühlenbrock) in drei Sätzen. Nicht zum Zuge kamen Andrzej Borkowski/Martin Blume. Die DJK-Paarung unterlag der Spitzenpaarung der Gäste Manfred Müller/Michael Volkmann mit 9:11 im Entscheidungsdurchgang. Nur ein zählbarer Erfolg in den ersten drei Einzeln! Dem Sieg von Kirchner gegen Müller (3:1) stand zwei Viersatzniederlagen von Borkowski (Volkmann) und Bolda (Aydin) gegenüber.

Die nachfolgende 6:0-Bilanz läutete Mannschaftsführer Simon Jansen mit einem Dreisatzerfolg gegen Kieselmann ein. Blume (3:1 Dick), der für Oliver Jansen aufspielende Schenk (3:2 Mühlenbrock), Borkowski (3:1 Müller), Kirchner (3:1 Volkmann) und Bolda (3:0 Kieselmann) brachten anschließend den ersten Heimsieg im neuen Jahr unter Dach und Fach.

TTVg WRW Kleve - Meidericher TTC 47 9:2 (30:15 Sätze). Den zuvor von Mannschaftsführer Jens Roeloffs angestrebten Heimsieg landete das erste Herrenteam des Klever Traditionsclubs. Das Heimspiel gegen den in Bestbesetzung aufspielenden Meidericher TTC 47 entschied die WRW-Sechs mit 9:2 zu ihren Gunsten. Nach einem umkämpften Auftakt, alle Doppel wurden erst im Entscheidungsdurchgang entschieden, stellte der Gastgeber in den Einzelbegegnungen die deutlich stärkere Einheit. Mit dem achten Saisonsieg festigte das WRW-Team in der Tabelle den vierten Rang.

Den Grundstein zum ersten Rückrundenerfolg legte die im Spitzenpaarkreuz erneut mit Thorsten Honefeld aufspielende WRW-Sechs bereits zum Auftakt. Neben Honefeld/Vincent Kepser, die sich gegen Kevin Nurkowski/Christian Weber nach 2:0-Satzführung im Entscheidungsdurchgang mit 13:11 behaupten konnten, blieben auf dem Nebentisch auch Pierre Klein/Felix Kramer überraschend auf der Siegerstraße. Die neuformierte Doppel setzte sich gegen die Meidericher Spitzenpaarung Markus Koitka/Laurin Friedrich nach 1:2 Rückstand mit 11:9 und 11:7 durch. Nicht belohnt wurde dagegen der Kampfgeist von Peter Hendricks/Benedikt Voss, die sich Peter Markwitz/Wolfgang Balloff im entscheidenden Satz mit 8:11 geschlagen geben mussten. Den 2:1-Vorsprung bauten die beiden WRW-Spitzen weiter aus. Honefeld ließ Koitka (3:0) nicht zur Entfaltung kommen, Klein schlug Nurkowski in fünf Sätzen. Sieg und Niederlage im mittleren Paarkreuz: Während Routinier Hendricks gegen Friedrich (3:2) obenauf blieb, musste sich Kepser Markwitz in vier Sätzen geschlagen geben. Die nachfolgende Serie von fünf Siegen in Folge läutete Voss mit einem weiteren Fünfsatzerfolg gegen Balloff ein. Nur noch einen Satzgewinn der Gäste ließen "Ersatz" Felix Kramer (3:1 Weber) sowie die beiden Spitzen Honefeld (3:0 Weber) und Klein (Koitka) zu.

Herren-Landesliga Gruppe 7: BV DJK Kellen - BSV GW Wesel-Flüren 8:8 (26:35 Sätze). Nach dem 9:5-Erfolg beim Tabellendritten Dinslaken punkteten die Kellener Landesliga-Herren auch ohne Spitzenspieler Christian Schlesinger gegen Spitzenreiter BSV GW Wesel-Flüren. Beim überraschenden Teilerfolg ragte aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung Erwin Verhaßelt heraus. Der Routinier blieb nach zwei Einzelsiegen auch im Schlussdoppel an der Seite von Christian Nellessen-Tann auf der Siegerstraße. Die Kellener Paarung setzte sich gegen Michael Gerth/Torsten Latermann im Entscheidungsdurchgang mit 13:11 durch. Nach Wunsch lief es für den Tabellensiebten gegen das in Bestbesetzung aufspielende Spitzenteam in den ersten acht Begegnungen. Nach der glatten Dreisatzniederlage von Nellessen-Tann/Verhaßelt gegen Wolfgang Gerth/Carsten Heisterkamp punkteten die weiteren BV-DJK Doppel zur 2:1-Führung. Michael van Heek/Thorsten Kopp machten gegen die rechtsrheinische Spitzenpaarung Michael Gerth/Lantermann einen 0:2 Satzrückstand wett und Wolfgang Horn/Klaus Lange siegten gegen Holger Kähler/Oliver Seibert nach 2:0-Satzführung im Entscheidungsdurchgang mit 11:9. Den Vorsprung bauten Spitze Nellessen-Tann (3:0 Michael Gerth), Verhaßelt (3:2 Kähler), Horn (3:2 Lantermann) und Kopp (3:0 Heisterkamp) im Einzel weiter aus. Nicht zum Zuge kamen im ersten Einzeldurchgang lediglich der in das Spitzenpaarkreuz aufgerückte van Heek (1:3 Wolfgang Gerth) und Ersatz Lange (0:3 Seibert). Die weiteren zählbaren Erfolge gegen den danach stärker aufkommenden BSV gingen auf das Konto des bestens aufgelegten Verhaßelt (3:1 Lantermann) und der Paarung Nellessen-Tann/Verhaßelt.

Quelle: RP