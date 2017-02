später lesen Tischtennis Rhenania-Damen verlieren im Verbandsliga-Topspiel FOTO: Stade FOTO: Stade 2017-02-21T17:36+0100 2017-02-22T00:00+0100

Eine überraschende 6:8-Niederlage mussten die Verbandsligadamen der DJK Rhenania Kleve am fünften Spieltag der Rückrunde hinnehmen. Gegen den 1. TTC Schwarz-Grün Dülken unterlagen die Kleverinnen nach einem 8:5 aus der Hinrunde im zweiten Vergleich. Dabei trat die DJK-Vier in Bestbesetzung an und bot damit Agnes Sobilo, Jessica Jürges, Lucia Jansen und Sue Boekholt auf. Der TTC kam unterdessen ohne Nummer zwei in die Schwanenstadt. Von Liza-Marie Siegmund